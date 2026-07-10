È stata ufficialmente inaugurata ad Ulsan (Corea del Sud) una importante mostra dedicate all'iperrealismo contemporaneo, che vede come protagonista assoluto l'artista calabrese DiegoKoi. L'esposizione raccoglie un'antologia monumentale di oltre 100 opere, segnando una tappa fondamentale nella diffusione della grande tradizione del disegno iperrealista italiano in territorio asiatico.

L'evento ha immediatamente riscosso un'eccezionale risonanza mediatica in Corea del Sud, guadagnando una copertura di rilievo sui principali network televisivi nazionali, tra cui l'emittente UBC Prime News, che ha celebrato l'arrivo della mostra definendola come il più grande evento espositivo del genere mai ospitato nella regione. La risposta del pubblico e delle istituzioni locali conferma il profondo fascino esercitato da una tecnica pittorica e grafica che sfida i limiti della percezione visiva.

I lavori esposti ad Ulsan mettono in luce l’evoluzione stilistica di DiegoKoi,riconosciuto come uno dei maestri indiscussi del disegno iperrealista. Attraverso l'uso sapiente della matita e della grafite, l'artista riesce a imprimere sul foglio un livello di dettaglio microscopico che trascende la pura riproduzione fotografica per farsi indagine psicologica ed emotiva.

Al centro del percorso espositivo si collocano i suoi iconici giochi di chiaroscuro, la resa virtuosistica dei liquidi e degli effetti bagnati sulla pelle, e la rappresentazione drammatica dei dettagli anatomici del volto e dello sguardo. Ciascun pezzo esposto rappresenta un viaggio introspettivo, dove la morbidezza del corpo umano si scontra con la precisione geometrica di elementi simbolici, offrendo al pubblico coreano una potente chiave di lettura sul disagio, sulla resilienza e sull'io interiore dell'uomo moderno.

La mostra, che unisce idealmente la sensibilità estetica occidentale all'attento rigore della critica asiatica, si configura come un vero e proprio ponte culturale. La scelta di Ulsan come sede espositiva sottolinea la volontà di decentralizzare le grandi kermesse d'arte internazionale, portando capolavori di portata globale in centri industriali e tecnologici in forte fermento culturale. L'esposizione rimarrà aperta al pubblico per i prossimi mesi, accompagnata da una serie di incontri e approfondimenti dedicati alle tecniche del disegno contemporaneo.

DiegoKoi (Diego Fazio), nato a Lamezia Terme, è un artista autodidatta che ha saputo imporsi sulla scena internazionale grazie a una tecnica iperrealista unica al mondo. Partendo dal disegno a matita, ha sviluppato uno stile personalissimo capace di unire la precisione del fotorealismo alla profondità del linguaggio concettuale. Le sue opere sono state esposte in prestigiose gallerie a Milano, Roma, New York, Singapore, e oggi conquistano i principali poli museali della Corea del Sud.