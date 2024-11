VIDEO | Nell'ultima puntata viaggio nel nell'antico borgo medievale incastonato nel verde, casa del Platano millenario conosciuto in tutto il Paese

La Terra del Sole con Giuseppe Gervasi nell'ultima puntata ci porta a Curinga in provincia di Catanzaro. Un luogo incastonato nel verde, circondato da uliveti e vigneti. Un antico borgo medievale, che arroccato dall’alto osserva il mare, le catene montuose delle serre e la piana di Lamezia Terme.

Antichi portali in pietra impreziosiscono le case tra le viuzze, che si mischiano al profumo di balconi ricchi di fiori. Abbiamo incontrato lungo il percorso che porta alle terme romane di Acconia, MariaSole Lorusso, socia Pro LocoCuringa-Acconia e presidente della commissione pari opportunità del Comune di Curinga.

Nei pressi delle terme romane poi Professore Cesare Cesareo, profondo conoscitore del territorio e della natura. Insieme a lui abbiamo iniziato un viaggio che dalle terme ci ha condotto all’eremo di Sant’Elia Vecchio, per poi concludersi nel bosco innanzi al monumento naturalistico di Curinga, il Platano millenario di Vrisi. Un viaggio nel periodo romano, per poi raccontare il periodo bizantino e infine la natura in tutta la sua bellezza.

La puntata si conclude la puntata con la voce del Platano e il Professore Franco Fuci autore del romanzo La leggenda del Platano di Vrisi e poi la conclusione immersi nel verde del bosco... in un viaggio a ritroso nel tempo e nelle bellezze di questo luogo fatato.

“In questo clima il pellegrinaggio terreno del protagonista, vissuto con il cuore stracolmo di sehnsucht e abbagliato da un amore asincrono accolto in nome della bellezza che per lui ha potere divino, si conclude in un posto dal quale si può vedere il mare, accanto a uno stecco grigiastro che tutti oramai chiamano il platano di Vrisi”.

Franco Fuci, La leggenda del Platano di Vrisi