Amantea, culla dei sapori e dei saperi, oltre che della cultura, offre alla comunità ed ai turisti arte, moda e tanto divertimento con serate straordinarie ricche di tanta buona musica e con artisti di primo piano.

Approvato il programma degli spettacoli da realizzare in occasione delle Notti Bianche del 16 e 18 agosto, così come si è inteso licenziare anche con lo stesso provvedimento giuntale la proposta di spettacolo musicale da realizzare il 3 settembre in occasione della festa di San Francesco a Campora San Giovanni. Stanziate anche le somme a copertura dei costi da sostenere, da imputare, nelle more dell'intervento regionale, e, limitatamente alla manifestazione del 3 settembre, sui proventi derivanti dalla fiera di San Francesco.

Si é dato indirizzo al responsabile del Settore Turismo all'adozione degli atti necessari allo svolgimento delle manifestazioni. Il programma generale della stagione estiva era stato approvato il 19 giugno scorso con la previsione delle risorse necessarie per gli allestimenti degli spettacoli.

Nella stessa deliberazione era stata evidenziata la volontà dell'Amministrazione Comunale di procedere all'organizzazione degli eventi spettacolo da realizzare in occasione delle due notti bianche (Il 16 agosto a Campora ed il 18 agosto ad Amantea), e che così come già effettuato per la festa del Santo Patrono, era volontà dell'Amministrazione, offrire quale contributo diretto alla realizzazione degli eventi, lo spettacolo musicale della serata conclusiva dei solenni festeggiamenti in onore di San Francesco di Paola, in programma nella frazione di Campora San Giovanni nei giorni 1-2-3 settembre. Bisogna evidenziare che la Giunta Comunale ha autorizzato la richiesta di contributi alla Regione Calabria degli eventi estivi ai sensi della legge regionale 13/85, e che è stato stabilito anche l'ammontare dell'intervento comunale in cofinanziamento delle stesse manifestazioni.

Si é pertanto ritenuto opportuno investire nell'organizzazione degli eventi, ormai storicizzati, e punto centrale e nevralgico dell'estate amanteana una somma di almeno 50 mila euro, che in buona parte potrebbe trovare ristoro nel finanziamento di cui sopra.

Diverse sono state le proposte elaborate dall'ufficio turismo e frutto delle indagini di mercato svolte nell'ambito di tale somma potenziale.

Tra le diverse proposte dell'ufficio competente si sono intese approvare quelle che prevedono lo svolgimento di uno spettacolo di circo di strada e di uno spettacolo musicale con il gruppo "Dirotta su Cuba" in Piazza San Francesco della frazione di Campora San Giovanni per la notte bianca del 16 agosto, ed una parata di artisti di strada lungo tutto il percorso della manifestazione ed un concerto musicale tenuto da un artista di caratura nazionale, individuato nella cantante Bianca Atzei, da tenersi in piazza Cappuccini per la Notte Bianca del 18 agosto. Si é inoltre approvata la proposta dell'ufficio turismo per la realizzazione del concerto di altro artista nazionale, ovvero la cantante Ivana Spagna, per lo spettacolo di chiusura dei solenni festeggiamenti in onore di San Francesco di Paola il 3 settembre a Campora San Giovanni.