Anche quest’anno sono prevalentemente stranieri i vacanzieri che scelgono il mese di settembre per trascorrere le loro vacanze nella nostra regione, complice un piacevole aumento delle temperature. E tra le mete preferite c’è sicuramente Soverato. Mare, sole e tranquillità. È questo ciò che cerca chi aspetta la cosiddetta estate settembrina per staccare la spina dalla routine quotidiana andando incontro a mete turistiche meno affollate, temperature piacevoli e portafogli più contenti. Ed ad essere soddisfatti non solo i bagnanti ma anche gli operatori turistici. «In questo periodo ci sono soprattutto stranieri – dice Annamaria Varano del lido Lazzarella -. Ci sono polacchi, inglesi, svizzeri. Il bel tempo ci ha aiutato e finchè dura noi saremo qua». «Diciamo che il tempo ci sta aiutando tantissimo – conferma Franco Mellace del lido Marechiaro -. Si potrebbe fare di più ma ci accontentiamo. Da tanti anni non si vedeva così tanta gente nel mese di settembre. In questi dieci giorni ho notato molti russi e americani. La nostra intenzione è di tenere il locale aperto fino a fine settembre».