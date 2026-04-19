Nell’ambito dell’evento verranno premiate delle donne appartenenti alle forze dell’ordine e alla Prefetture e celebrate personalità che hanno trasformato lutti e drammi in progetti di livello. Tra i protagonisti l’attrice Insardà

Lunedì 20 aprile, a partire dalle ore 10:00, la città di Lamezia Terme diventerà il palcoscenico di un dibattito profondo con l’evento intitolato “Parole femmine” inserito nell’ambito del progetto “Chiediti se sono felice”, ospitato nell’Auditorium dell’Istituto Comprensivo "Perri - Pitagora - Don Milani".

Il progetto

Il progetto, nato dalla sinergia ideale tra l'attrice e autrice Annalisa Insardà, il presidente dell’associazione "Il Dono" Alfonso Toscano e la prof.ssa Annamaria Stanganelli, già Garante della Salute della Regione Calabria, punta a scuotere le coscienze attraverso il potere del linguaggio e dell'impegno civile. Per questo, nel corso dell’evento verranno premiate delle donne appartenenti alle Forze dell’ordine e alla Prefetture e celebrate le donne straordinarie che hanno partecipato al progetto scolastico “Chiediti se sono felice” e che hanno trasformato lutti, drammi e lacrime in forza, realizzando progetti di notevole importanza.

La fitta scaletta istituzionale prevede, dopo un brano eseguito dagli studenti dell'istituto comprensivo Perri Pitagora Don Milani, i saluti di apertura affidati a Castrese De Rosa (Prefetto di Catanzaro), Giusi Princi (Europarlamentare), Mario Murone (Sindaco di Lamezia Terme), Mons. Serafino Parisi (Vescovo di Lamezia Terme), Loredana Giannicola (Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale), Eulalia Micheli (Assessore regionale della Pubblica istruzione), Giuseppe De Vita (Dirigente scolastico I.C. "Perri - Pitagora - Don Milani"), oltre agli stessi promotori Alfonso Toscano e Annamaria Stanganelli.

A prendere la parola sarà poi il questore di Catanzaro Giuseppe Linares, che ha sostenuto il progetto che ha coinvolto gli studenti calabresi. Seguiranno i saluti del questore di Cosenza Antonio Borelli, del questore di Crotone Renato Panvino, del questore di Vibo Valentia Rodolfo Ruperti, del Vivcario del questore di Reggio Calabria Antonio Turi, del direttore Scuola allievi agenti di Polizia di Stato Vibo Valentia Pasquale Ciocca e del Procuratore aggiunto del tribunale di Latina Luigia Spinelli.

Particolare rilievo sarà dato alle testimonianze degli ospiti speciali, con Annalisa Insardà che porterà la sua voce di artista impegnata nel sociale - anticipando il debutto teatrale del 23 e 24 maggio al Rendano di Cosenza con l'opera dedicata a Natuzza Evolo "Fortunata di Dio" - e Manuela Olivieri, in rappresentanza della Fondazione Pietro Mennea, mentre le suggestioni coreografiche saranno curate dal corpo di ballo Sismo. L’intera mattinata, moderata dalla giornalista Letizia Varano, è volta a promuovere una cultura della legalità e del rispetto che veda unite istituzioni e cittadinanza sotto l'egida di numerosi partner come la Polizia di Stato e la Bcc Calabria Ulteriore.