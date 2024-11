Valorizzare i siti di archeologia romana presenti in tutto il territorio della Locride a partire dal ricco patrimonio che esiste a Casignana con la sua Villa e dei Comuni di Gioiosa Jonica, Locri, Marina di Gioiosa e Portigliola. È stato questo l’intento dell’incontro di presentazione del progetto “Locride romana”, promosso dal Comune di Casignana, insieme al Gal Terre Locridee e a Officine delle Idee. Proprio nella sede del Gal è stato presentato il progetto che rientra nelle iniziative a sostegno della candidatura della Locride a Capitale italiana della Cultura 2025.

Locride capitale della cultura

«Abbiamo ragionato bene sugli obiettivi: non un percorso solitario di un Comune soltanto, ma un percorso condiviso e partecipato del comprensorio dove ci sono testimonianze dell'epoca romana: Gioiosa Ionica Locri, Marina di Gioiosa Ionica, Portigliola, e quindi coinvolgere anche altri contesti della Locride che possano ampliare l’offerta tematica del progetto - ha spiegato Franco Crinò - Creando un sistema di valorizzazione di tutto ciò che si possa mettere in campo in campo per la valorizzazione turistica, per esempio la presenza degli antichi palmenti».

Un filmato per valorizzare la storia

Crinò, a margine del suo intervento, ha inoltre anticipato un altro progetto importante: la realizzazione di un’opera televisiva-cinematografica che racconterà il territorio, la cultura, il paesaggio rurale e i borghi ricordando i fatti di Casignana dei quali il 2022 ricorre il centenario.

Il presidente del Gal Terre Locridee Francesco Macrì ha sottolineato il valore dell’iniziativa per quanto riguarda «la capacità programmatica e di costruzione che le amministrazioni locali stanno mettendo in atto per offrire nuovo sviluppo economico e sociale alle proprie comunità in un’ottica di grande maturità, lungimiranza e visione. Un progetto – ha concluso - che rappresenta un pezzo importante del percorso di costruzione della candidatura della Locride a Capitale della Cultura 2025».