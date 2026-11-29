Il Premio Galarte di Rende, giunto alla XXVIII edizione, ha consegnato i riconoscimenti "Eccellenza 2026" nella serata dedicata alla Comunicazione, sabato 28 novembre al Museo del Presente. Tra i premiati c'è l'attore calabrese Lorenzo Patella, di Maione di Altilia, riconosciuto per il teatro e la lirica. Ad aprile sarà Ulisse al Teatro Greco di Siracusa, in "Ulisse, l'ultima Odissea" di Giuliano Peparini, in scena dal 13 al 16 aprile nelle repliche per le scuole.



Chi è Lorenzo Patella



Ha cominciato nel 2015 nel laboratorio teatrale del Liceo Telesio di Cosenza. La prima vera occasione gliel'ha data Melania Giglio, con uno spettacolo in cui lui recitava e suonava dal vivo il corno francese. Oggi Lorenzo Patella studia canto lirico con Gianluca Terranova e non ha fretta. Intanto pensa alla sua terra: un festival di teatro e musica nei borghi calabresi, di cui ha già scelto il titolo.

Lo abbiamo intervistato.

Il Galarte ti premia per il teatro e per la lirica. Cosa significa questo riconoscimento?

Mi è prezioso per due ragioni. Arriva dalla mia terra, la Calabria, una regione ricca di talenti, cultura e bellezza, alla quale sono profondamente legato. E premia una strada, quella dell'arte, che non sempre viene compresa o considerata semplice. Sono cresciuto sentendo dire che «con l'arte non si mangia». Io credo il contrario: con l'arte si mangia, eccome. Forse non sempre in senso materiale, ma di certo nutre l'anima. E poter vivere facendo ciò che si ama è un privilegio. Questo premio è un incoraggiamento a proseguire con ancora più determinazione.

Dal Telesio a Siracusa: quando hai capito che il teatro sarebbe diventato il tuo mestiere?

Tutto è iniziato nel 2015 con le Officine Teatrali Telesiane, sotto la guida di Antonello Lombardo. Ogni volta che si apriva un sipario era come se si aprisse una porta dell'anima. In quegli anni ho capito che il teatro non sarebbe stato soltanto una passione, ma la mia vita. Poi ho incontrato Melania Giglio, interprete di importanti ruoli shakespeariani al Globe Theatre di Roma, allora diretto da Gigi Proietti. È stata una maestra nel senso più profondo del termine: ha creduto in me, mi ha dato la prima vera possibilità professionale e mi ha insegnato che il talento, da solo, non basta. Bisogna coltivarlo ogni giorno, con studio e umiltà. Le sarò sempre grato. Infine il Teatro Greco di Siracusa, un luogo quasi sacrale per chi fa questo mestiere. Ad aprile ci tornerò con "Ulisse, l'ultima Odissea", uno spettacolo per le scuole con la regia di Giuliano Peparini, nel quale interpreterò Ulisse.

In "Amy Winehouse – L'amore è un gioco a perdere" hai recitato e suonato il corno dal vivo. Come convivono attore e musicista?

Quello spettacolo, scritto da Melania Giglio, interpretato dalla stessa Giglio, da Marco Imparato e da me, con la regia di Daniele Salvo, è stato l'inizio della mia carriera professionale. Lì ho potuto recitare e suonare dal vivo il corno francese, curando insieme alcuni arrangiamenti. Per me attore e musicista non sono figure separate: sono due strumenti per raccontare emozioni. La musica arriva dove talvolta le parole non arrivano. Suonare in scena significa diventare parte attiva della storia e respirare insieme agli altri interpreti. È una contaminazione che mi arricchisce e che spero di continuare a esplorare.

Il sogno dell'opera con Gianluca Terranova: a che punto è il percorso, e c'è già un palcoscenico all'orizzonte?

Il maestro Terranova, protagonista sui palcoscenici operistici di tutto il mondo e interprete di Enrico Caruso nella miniserie di Rai 1, mi ha avvicinato al canto lirico. Ora lavoriamo sulle basi vocali e tecniche, un passaggio necessario per affrontare seriamente questo repertorio. Il maestro dà grande importanza alla tecnica e alla disciplina dello studio. Ci vogliono tempo e pazienza. Nuove occasioni arriveranno, ne sono fiducioso. Oggi però è il momento della semina. Non ho fretta di bruciare le tappe: voglio arrivare preparato.

Quali impegni ti aspettano nei prossimi mesi, e il festival nei borghi calabresi è ancora un sogno?

Oltre a Siracusa, ci saranno provini per altri progetti importanti, che spero possano presto concretizzarsi. Ma c'è un desiderio al quale tengo particolarmente: un festival teatrale itinerante nei borghi calabresi, con al centro il teatro e la musica. I nostri borghi hanno un potenziale straordinario e l'arte può aiutare a valorizzarli e a farli conoscere. Non vorrei una semplice rassegna di spettacoli, ma un progetto culturale con una propria identità, capace di coinvolgere artisti, giovani e comunità. Non è più soltanto un sogno: stiamo iniziando a dargli forma. Abbiamo già anche il titolo, ma per ora preferisco tenerlo riservato. Sarebbe una grande gioia restituire alla mia terra, attraverso l'arte, una parte di tutto quello che mi ha dato.