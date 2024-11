La rubrica del Tg2 celebra il rinomato prodotto calabrese. Per Francesco Mastroianni occasione per entrare nelle case di tutti gli italiani

L’anno appena iniziato regala un altro prezioso successo a Francesco Mastroianni. Stavolta non si tratta di un premio alla bravura del rinomato gelatiere lametino che, non ultimo, proprio all’inizio del 2018 gli aveva consentito di ottenere ben 2 coni dalla rivista “Gelaterie d’Italia”.

Il 2019 darà, invece, l’opportunità a Mastroianni, di entrare nelle case di tutti gli italiani e non solo, grazie ad una storica collaborazione con la Rai, in particolare Rai2 e la sua rubrica di enogastronomia del Tg2 “Eat Parade” che apre i battenti proprio oggi. Francesco è stato chiamato dall’azienda televisiva di Stato come maestro gelatiere di riferimento per tutta la stagione e oggi, alle 13:30, l’appuntamento sarà con il superbo gelato al Bergamotto di Calabria, che sarà il tema della prima puntata. Un appuntamento davvero da non mancare che conferisce, finalmente, anche una dimensione mediatica importante ad uno dei principali esponenti del settore enogastronomico calabrese.