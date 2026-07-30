Ricchissimo programma di eventi ispirato ai temi di scienza e filosofia. Il sindaco Mariateresa Fragomeni: «Anno dopo anno questa manifestazione è diventata un appuntamento fisso, tra i più attesi dell’estate, perché capace di suscitare la dovuta curiosità e grande interesse per la lettura a fasce sempre più ampie della comunità»

Scienza, filosofia, curiosità e un pizzico di sana follia. Sono i temi della quarta edizione del festival del libro e del fumetto “Mondi Possibili”, in programma sabato 1 e domenica 2 alla Villa Comunale di Siderno, i cui contenuti sono stati esposti nel corso di una conferenza stampa che ha avuto luogo martedì 28 luglio nella sala del consiglio comunale.

Nel dare il benvenuto ai presenti, il Sindaco Mariateresa Fragomeni ha parlato di una scommessa iniziata quattro anni fa «quasi per gioco e che, anno dopo anno, è diventata un appuntamento fisso, tra i più attesi dell’estate sidernese, perché capace di suscitare la dovuta curiosità e grande interesse per la lettura a fasce sempre più ampie della comunità», aggiungendo che «essere stati riconosciuti, per il secondo triennio consecutivo, come “Città che legge” del Cepell non rappresenta per noi una semplice etichetta ma un impegno preciso nella diffusione della cultura».

Temi, questi, ripresi dall’assessore alla Cultura Francesca Lopresti e dalla consigliera Anna Maria Felicità, che cura l’organizzazione del festival fin dalla prima edizione. «Da sempre – ha detto la consigliera – pensiamo che la cultura non debba essere percepita come qualcosa di distante, noiosa e riservata ad ambienti chiusi, ma vada resa fruibile alla più ampia platea possibile, come dimostrano i temi che abbiamo scelto insieme al direttore artistico Antonio Strangio che quest’anno è riuscito ad alzare ancora di più l’asticella, allestendo un programma molto interessante, con la presenza di personaggi popolari e divulgatori scientifici particolarmente attesi». Non sono mancati i ringraziamenti al lavoro degli uffici dell’Area 1 del Comune “Affari Generali”, dell’intera giunta, delle maestranze e dei tanti volontari «che – ha aggiunto – lavorano per la perfetta organizzazione del festival che anche quest’anno offrirà a tutti la fruizione di aree scenografiche e ludiche col ritorno di Joka Calabria, stand espositivi ed eventi unici».

Il dettaglio del programma è stato esposto dal direttore artistico Antonio Strangio, che in premessa ha parlato di «un’edizione particolarmente folle, perché amplia ancora di più la platea dei potenziali fruitori, vista la pletora di espressioni artistiche coinvolte».

Si comincia sabato 1 alle 20:45 col tradizionale taglio della torta. Alle 21 Benedetta Santini sarà protagonista di “Filosofia e Caffeina” con una serata dedicata a Nietzsche. Quindi, spazio al fumetto del giovane sidernese Giuseppe Crupi intitolato “Un sogno chiamato Moto GC”, prima dell’incontro col rapper Kento, noto per il suo impegno civile a supporto della rieducazione espressiva dei giovani detenuti, al quale farà seguito il concerto live insieme a MadSimon.

Nell’area bambini, dalle ore 21 i disegnatori della Disney terranno i loro corsi per i bambini che permetteranno loro di creare un fumetto completo partendo da un foglio bianco. Nel presidio dei Girasoli della Locride, animato dall’artista pisana Daniela Bertini, alle 21:30 l’assessore Francesca Lopresti consegnerà alla presidente Irma Circosta la prima copia del libro che, sotto forma di fiaba, racconta la storia dei Girasoli che, nel frattempo, si renderanno messaggeri di pace tramite la pratica del gioco degli scacchi realizzati dai ragazzi. A sfondo pacifista anche il video che verrà lanciato in anteprima nazionale, col brano di Simone Ferioli i cui testi sono stati composti dalla scrittrice e poetessa Antonella Iaschi. Nella postazione affidata a Reba Reitano si raccoglieranno le firme per l’istituzione del Ministero della Pace.

Domenica 2 agosto aprirà la serata, a partire dalle ore 21 Geronimo Stilton, col suo stratopico spettacolo, cui seguirà il firma copie con “Meet & Greet”. A seguire spazio al fumetto “Ghostgun” di Carlo Cid Lauro e Roberto Megna. Riccardo Azzali, sempre a proposito di scienza e filosofia, presenterà il suo nuovo libro “Il gatto che mi ha spiegato l’universo”. La serata si concluderà col Dj set che farà ballare tutti.