La musica, talvolta, smette di essere musica. Supera la partitura, abbandona la sua forma originaria, attraversa il tempo e diventa memoria. Poi incontra un corpo, un gesto, un respiro e torna a parlare con una lingua diversa, ancora più antica: quella dell’uomo.

È accaduto ieri sera al Teatro Alfonso Rendano di Cosenza con “MorE | Per Ennio Morricone”, spettacolo della compagnia Create Danza, prodotto da Create Danza con Ramificazioni Festival e I Vacantusi, affidato alla regia e alle coreografie di Filippo Stabile e accolto nel cartellone della 61ª stagione del Teatro Rendano, sotto la direzione artistica di Chiara Giordano. Un appuntamento gratuito, fortemente voluto nel programma OFF, che ha trasformato il teatro in uno spazio ancora più democratico: un luogo nel quale l’arte torna a essere patrimonio condiviso, possibilità offerta a tutti, soglia attraversabile anche da chi abitualmente resta lontano dai grandi spettacoli.

E forse proprio la gratuità rappresenta una delle intuizioni più belle dell’operazione. Perché il teatro, prima ancora di essere un edificio, è un gesto civile. Significa mettere in comune qualcosa che appartiene alla collettività. Significa permettere a uno studente, a una famiglia, a un giovane che magari non avrebbe acquistato un biglietto, di sedersi davanti a un palcoscenico e scoprire che l’arte può riguardarlo. MorE ha restituito al Rendano questa funzione originaria: quella di una casa aperta, nella quale la bellezza non domanda il prezzo dell’ingresso.

E il pubblico ha risposto con un altro sold out. Tre dall’inizio della stagione, dopo Il Barbiere di Siviglia (sia alla prima che alla replica) un dato che racconta più di qualsiasi dichiarazione la capacità della direzione artistica di Chiara Giordano di costruire un rapporto nuovo con il pubblico. La stagione è appena cominciata e già il Rendano dimostra di saper riempire la propria sala attraverso linguaggi differenti, dall’opera alla danza, dal grande repertorio alla contemporaneità. Il cartellone sembra così assumere una precisa fisionomia: quella di un teatro capace di custodire la tradizione senza trasformarla in museo.

Morricone oltre Morricone

MorE è un titolo che contiene già la propria poetica. Mor, Morricone; more, in inglese, “di più”, “oltre”. E proprio quell’oltre costituisce il cuore dello spettacolo.

Le musiche del Maestro vengono sottratte alla loro consueta collocazione cinematografica. Non servono più a raccontare un film. Diventano materia autonoma, paesaggio interiore, memoria collettiva. Le immagini alle quali siamo abituati scompaiono e rimane la sostanza emotiva.

Settantacinque minuti attraversati da 23 brani, da Poverty a Tema di Deborah / Amapola, da Friends a Falls, da On Earth As It Is In Heaven ad Ave Maria Guarani, da Ascunsion a Gabriel’s Oboe, passando per La posada N.1, Nascita di una città, Cheyenne, L’uomo dell’armonica, Morton, Tema d’Amore – Version 2, Runaway, Search and Ritorno, After the Destruction, Childhood and Manhood, Chase – Inseguimento, fino a The Ecstasy of Gold e alla conclusiva Morricone: Luz Prodigiosa.

Una geografia musicale sterminata, nella quale convivono il sacro e il profano, l’intimità e l’epica, la solitudine e la folla, l’amore e la perdita.

La voce narrante di Roberto Cassiani accompagna questo itinerario con una presenza capace di introdurre, suggerire, evocare. La parola non sovrasta la danza: le cammina accanto.

Ed è proprio qui che Filippo Stabile compie il passaggio più interessante. Non illustra Morricone: lo interroga.

L’uomo davanti all’infinito

La grandezza di MorE risiede soprattutto nella domanda che lascia emergere sotto la superficie della coreografia: che cosa rimane dell’uomo quando il tempo ha cancellato il corpo?

Morricone è morto. I danzatori, per tutta la durata dello spettacolo, sono invece vivi, concretissimi, carnali. Respirano, cadono, si sollevano, si cercano, si separano. Il corpo diventa dunque il luogo nel quale la morte incontra la possibilità della sopravvivenza.

L’uomo muore. La musica rimane. Eppure anche questa frase, apparentemente definitiva, merita di essere capovolta. Perché la musica rimane proprio grazie all’uomo: qualcuno deve averla scritta, qualcun altro deve averla eseguita, qualcun altro ancora deve averla ascoltata e custodita nella propria memoria. L’immortalità dell’arte non è una fuga dalla morte: è la forma più alta con cui l’uomo può attraversarla.

In questo senso MorE diventa quasi una meditazione filosofica sulla condizione umana.

L’infinito può nascondersi in un granello di musica. In poche note può sopravvivere un’intera esistenza. Un tema musicale può restituire un volto che credevamo dimenticato, una stanza, un amore, un lutto, una stagione della vita. Morricone aveva compreso questo mistero meglio di molti altri: la musica può abitare il tempo senza appartenervi davvero.

E allora il palcoscenico diventa una sorta di limbo nel quale i morti continuano a parlare attraverso i vivi. Il corpo dei danzatori è memoria. La musica è memoria. Il teatro è memoria. E l’arte, infine, è la forma che l’uomo ha inventato per non scomparire completamente.

La coreografia di Filippo Stabile

Filippo Stabile firma un lavoro di notevole maturità. La sua esperienza di danzatore e coreografo, sviluppata tra formazione internazionale, Artemis Danza, importanti festival e produzioni liriche, confluisce in una scrittura che evita il compiacimento virtuosistico e cerca invece una relazione autentica tra corpo e musica. Stabile ha fondato Create Danza nel 2017 e dal 2021 dirige Ramificazioni Festival, dedicato alla danza d’autore in Calabria.

La sua coreografia procede per contrasti: sospensione ed esplosione, solitudine e relazione, peso e leggerezza, caduta e rinascita.

Le incursioni aeree di Carola Puglisi, Valeria Capalbo e Alex Rambo Esposito aggiungono una dimensione quasi metafisica alla scena. Il corpo che si solleva da terra sembra sottrarsi per qualche istante alla legge della materia. Ed è forse proprio questa una delle immagini più belle dello spettacolo: l’uomo che, per un breve intervallo, riesce a vincere la gravità.

Sette corpi, sette modi di abitare la musica

Alessandra Nicoletti possiede una qualità introspettiva, una danza raccolta che sembra nascere dall’ascolto prima ancora che dal movimento. Il suo corpo pare custodire la musica prima di restituirla. Dinamica e fortemente espressiva, queste alcune delle caratteristiche peculiari della sua straordinaria danza.

Carola Puglisi porta in scena una fisicità nervosa e insieme poetica. Nei suoi movimenti convivono fragilità e slancio, con una particolare capacità di trasformare la sospensione in racconto.

Danilo Calabrese imprime alla scena energia e densità. Il suo movimento possiede una concretezza quasi drammatica, come se ogni gesto avesse un peso, una conseguenza, una memoria.

Raffaele Niki Rizzo lavora invece sulla tensione, sulla capacità di dilatare il gesto e renderlo progressivamente più intenso. Il suo corpo sembra spesso trattenere qualcosa prima di lasciarlo esplodere.

Raphael Burgo porta una fisicità ampia e profondamente teatrale. La sua presenza scenica riesce a dare al movimento una dimensione quasi epica. A tratti, nella sua magistrale esecuzione, sembrava di scorgere un dipinto e non un momento di Danza.

Alex Rambo Esposito è corpo, potenza e slancio. Nelle sue incursioni la danza sembra perdere la propria gravità e trasformarsi in una metafora della liberazione, del desiderio umano di oltrepassare il limite.

Michele Danny Fimiani lavora, invece, sulla precisione del gesto e sulla capacità di inserirsi nel disegno collettivo senza perdere una propria identità. La sua presenza contribuisce all’equilibrio dell’ensemble.

Sette interpreti, dunque, sette differenti sensibilità raccolte dentro una medesima drammaturgia del corpo.

Una compagnia calabrese che parla al mondo

Il merito di Create Danza sta anche nella sua capacità di dimostrare quanto la Calabria possa produrre contemporaneità senza chiedere autorizzazioni a nessuno. La compagnia nasce nel 2017 e ha costruito negli anni un percorso nel teatro-danza, nella danza contemporanea e nella ricerca drammaturgica, con una particolare attenzione alla formazione e alla produzione di nuovi linguaggi.

In questo percorso assume rilievo anche la figura di Francesco Rodilosso, componente artistico e cofondatore di Create Danza, del quale ricopre il ruolo di direttore e produttore; parallelamente è consulente e responsabile della direzione delle produzioni di Create Danza.

Il suo lavoro appartiene a quella parte essenziale, talvolta non a tutti visibile, del teatro che rende possibile tutto ciò che accade in scena: organizzazione, produzione, coordinamento, costruzione di una struttura capace di sostenere la ricerca artistica.

Un plauso va anche a Denise Alcaro, direttore di palcoscenico, per la precisione e la sensibilità con cui ha governato la macchina scenica. Un lavoro discreto e prezioso, spesso lontano dagli occhi del pubblico, ma essenziale perché ogni elemento dello spettacolo trovi il proprio tempo, il proprio spazio, la propria armonia.

Ad Antonio Salituro, assistente di produzione, per il prezioso lavoro organizzativo che ha contribuito alla riuscita della serata.

Dietro la magia del palcoscenico, anche queste professionalità rendono possibile l’armonia dello spettacolo.

Il Rendano e l'idea di un teatro aperto

MorE trova infine nel Rendano una casa particolarmente significativa.

La direzione artistica di Chiara Giordano ha costruito un cartellone nel quale la danza non occupa una posizione ancillare rispetto all’opera, ma dialoga con essa da protagonista. Sergio Bernal, Monica Casadei, Create Danza: tre mondi differenti, tre idee di corpo, tre pubblici potenziali che il teatro ha saputo incontrare.

E tre sold out, quando la stagione è appena cominciata.

Il dato più interessante, tuttavia, resta un altro: la scelta di rendere gratuito questo appuntamento. Una decisione culturale prima ancora che organizzativa.

Un teatro pubblico deve poter essere anche questo: il luogo nel quale l'eccellenza artistica incontra la gratuità, nel quale il repertorio dialoga con la ricerca, nel quale Morricone può raggiungere chi lo conosce da sempre e chi, forse, ieri sera lo ha ascoltato davvero per la prima volta.

Quando l'arte vince la morte

Alla fine resta The Ecstasy of Gold. Poi l'ultimo brano, Morricone: Luz Prodigiosa. La luce. Una parola che sembra quasi contenere l'intero senso della serata.

Perché forse l'arte non rende immortale l'uomo nel senso banale del termine. Non gli concede l'eternità del corpo, né cancella la morte. Fa qualcosa di più sottile e, proprio per questo, più grande: impedisce che una vita sia completamente perduta.

Morricone è ormai oltre il tempo biologico della propria esistenza. Eppure ieri sera, sul palcoscenico del Rendano, era nuovamente presente. Era nelle braccia dei danzatori, nelle loro cadute, nei loro slanci, nella voce di Cassiani, nel silenzio del pubblico, nella memoria di chi ascoltava.

Questa è forse la forma più autentica dell'immortalità. Un uomo muore. Una musica resta. Un altro uomo la ascolta. Un corpo la danza. E per qualche istante il tempo si apre. Allora comprendiamo che l'arte non salva l'uomo dalla morte. Lo salva dall'oblio. Ed è precisamente in questo spazio, sottile e vertiginoso, tra la fine di una vita e l'inizio della sua memoria, che MorE trova la propria ragione più profonda.

Ieri sera il Rendano non ha semplicemente ospitato uno spettacolo dedicato a Ennio Morricone. Ha dimostrato, ancora una volta, che quando la musica incontra il corpo, il teatro può diventare il luogo nel quale i morti continuano a vivere.

Alla fine, tuttavia, resta un nome al quale consegnare il senso più profondo di questa serata: Filippo Stabile. Perché MorE porta la sua firma non soltanto nella coreografia e nella regia, ma in una precisa idea di teatro: un teatro capace di ascoltare la musica fino a penetrarne il silenzio, di trasformare il corpo in memoria e la memoria in visione. Stabile ha avuto il merito raro di non sovrapporsi a Morricone, di non tentare di spiegare ciò che la musica già dice, ma di lasciarla respirare attraverso i corpi, affidando alla danza il compito di interrogare l’uomo, il tempo, la perdita e quella misteriosa possibilità di sopravvivenza che chiamiamo arte. In questo gesto sta forse la sua intuizione più alta: aver compreso che la musica di Morricone non appartiene più soltanto a chi l’ha composta, ma a chiunque, ascoltandola, vi abbia riconosciuto un frammento della propria esistenza. E così, sotto il cielo del Rendano, Filippo Stabile ha fatto qualcosa di più che coreografare Morricone: ha restituito un corpo all’invisibile. Ha dato forma alla memoria, peso all’assenza, movimento al tempo. E quando l’ultima nota si è spenta, è rimasta la sensazione che l’arte, per una sera, avesse davvero vinto la morte. Forse è questa la più autentica, la più fragile e insieme la più poderosa forma di immortalità: lasciare qualcosa che continui a vivere negli occhi degli altri, quando noi abbiamo già smesso di esserci.