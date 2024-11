Uno straordinario viaggio nella storia del monastero ortodosso di San Giovanni Theristis a Bivongi. L’edificio sacro venne costruito dal monaco Gerasimos Atulinos nella metà dell'XI secolo. La Basilica bizantino-normanna, invece, fu edificata nel XII secolo per volontà di Ruggero II. La struttura è a croce greca, come prevede la tradizione ortodossa.







Nel 1662 i monaci abbandonarono il monastero per problemi sorti con i pirati e i briganti e si trasferirono nel nuovo convento di Stilo dove furono traslate le reliquie dei santi teofori, Nicola, Ambrogio e Giovani Theristis. Nel 1994 divenne il primo monastero ortodosso riaperto in Italia. Dal 2007 sì trasformò in cenobio ed oggi vi risiede una stabile comunità monastica appartenente alla diocesi romena-ortodossa d'Italia.