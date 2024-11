Sincero orgoglio e un po’ di retorica da “ritorno a casa”, inevitabile in questi casi. Sono questi gli ingredienti della cerimonia che si è tenuta oggi al Comune di Palmi per premiare Sergio Gaudio, il ricercatore italiano originario proprio della città della Piana che fa parte del team che nell’autunno scorso si è aggiudicato il Nobel per la Fisica, grazie alla scoperta delle onde gravitazionali.

Gaudio, che vive e lavora negli Stati Uniti, come ogni estate è tornato a casa per un periodo di vacanza. Occasione colta dal Comune per assegnargli un riconoscimento. «Il dottor Gaudio rappresenta una delle migliori espressioni della nostra terra – ha detto il sindaco Giuseppe Ranuccio –. Il suo lavoro lontano dalla terra natia dà lustro alla nostra città e all’intera regione a una città e una regione».

Alla manifestazione, oltre agli amministratori comunali, ha partecipato anche l’esponente del Pd Alessia Bausone, che condivide con Gaudio, segretario del partito negli Usa, la militanza politica: «Sergio è una risorsa importante, una eccellenza calabrese itinerante e anche un compagno di partito. Un democratico vero che è stato uno dei coordinatori della campagna per la rielezione di Barack Obama. Da lui c'è solo da imparare».