VIDEO | È stato promosso dall’istituto calabrese di politiche internazionali e partirà il prossimo 5 settembre e si svolgerà in 20 borghi calabresi

Creare una rete per favorire la cooperazione culturale ed economica tra i calabresi che vivono in Italia e all’estero e, al contempo, veicolare l’immagine positiva della Calabria nel mondo.

Questo l’obiettivo del progetto Scuola Calabria organizzato dall’Istituto calabrese di politiche internazionali (Iscapi) in collaborazione con l'Associazione I Borghi più belli d'Italia in Calabria, l'Università della Calabria e l’associazione nazionale autotrasporto viaggiatori Anav - Sezione Calabria. Inoltre, l’iniziativa ha ottenuto il contributo dei membri della Consulta dei calabresi all’estero e dell’adesione di diverse Associazioni di categoria del tessuto produttivo regionale ed è patrocinata dall’Anci Calabria e dal Parco nazionale del Pollino.

«Sarà un’azione di sistema – ha spiegato Salvatore La Porta, residente Iscapi che vede per la prima volta tutti i calabresi nel 2020 dare una fotografia di quella che è la Calabria nel mondo oggi e di quelle che saranno le sue potenzialità».

Il progetto è rivolto a studenti calabresi residenti all’estero ed intende contribuire a consolidare lo spirito di identità e appartenenza alla radice culturale italiana e regionale.

Due le fasi dell’intero evento: uno in Italia e uno all’estero. In Italia, dal 5 Settembre al 3 Ottobre 2019, venti giovani provenienti da 8 Paesi esteri parteciperanno a un corso di lingua e cultura italiana itinerante su un autobus nei borghi più belli della Calabria.

Gli studenti, scelti in collaborazione con i Consultori calabresi all’estero, faranno tappa in 20 diversi borghi calabresi alla scoperta del patrimonio culturale, turistico e produttivo regionale che concorre alla creazione di una immagine positiva della Calabria.

Durante l'itinerario gli studenti incontreranno i rappresentanti delle Istituzioni, degli Enti e gli imprenditori di successo in Calabria, coinvolgendo Enti pubblici e privati, Università ed imprese in una serie di eventi, meeting, conferenze, interviste e studi di approfondimento.

L'evento, della durata di 28 giorni, sarà il soggetto di un film documentario e di un libro.

«E’ un progetto interessante - ha detto Bruno Cortese, presidente associazione I borghi più belli d’italia – Calabria – perché attraverserà tutta la Calabria da nord a sud, dalla costa alle nostre realtà montane che attraverso l’affermazione di un turismo paesaggistico, balneare e culturale, cercano di combattere lo spopolamento». «L'iniziativa ha delle valenze - ha dichiarato Giuseppe Paonessa, presidente dell’Istituto politiche internazionali - che sono in linea con la nostra mission e considerato che sono coinvolti sia i cittadini che imprese, ci occuperemo di sostenere le necessità operative e finanziarie del progetto».

All’Estero, nel 2020, il progetto Suola Calabria si svilupperà in una serie di manifestazioni realizzate nei Paesi di provenienza degli studenti, organizzate in collaborazione con i Consultori coinvolti nell’iniziativa, le associazioni calabresi e le Camere di commercio italiane aderenti, durante le quali sarà presentato il docufilm e saranno organizzati appuntamenti tematici di marketing territoriale rivolto alle opportunità di sviluppo del turismo di ritorno in Calabria ed alle economie connesse.