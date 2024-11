Un colossal per ripercorrere la vita di San Francesco di Paola tra lirica, musica e straordinarie interpretazioni. Verrà trasmesso alle 21 su laC Tv il colossal “Francesco de Paula l’Opera” sulla vita e i miracoli di San Francesco di Paola.



«Un’opera – ci ha raccontato il produttore Ruggera Pegna - importante per la Calabria perché, oltre a promuovere una delle figure di spicco di questa regione, quella del Santo di Paola, conosciuto in tutto il mondo, promuove anche la nostra Calabria e la capacità di allestire un evento straordinario».



«Lo staff tecnico artistico - prosegue Pegna - è del maggior livello possibile: la regia di Marco Simeoli, le scenografie di Bruno Garofalo, le coreografie di Stefano Bontempi. Ma bisogna sottolineare che quest'opera è stata composta e scritta dal maestro calabrese Francesco Perri che è anche il neo direttore del conservatorio di Cosenza, vincitore dell’Oscar Italiano del Musical nel 2015. È giusto che i calabresi possano vedere questo lavoro, andato in prima assoluta al Palacalafiore di Reggio Calabria, prima e unica replica durante la quale abbiamo registrato il programma che andrà in onda questa sera».



«Io mi auguro che in futuro possa raggiungere i maggiori teatri e le strutture più capienti non solo nel nostro paese, ma posso fare un tour anche internazionale, perché è un'opera - conclude il promoter - che merita di poter arrivare là dove ci sono non solo calabresi, ma fedeli credenti che seguono il nostro santo, protettore tra l’altro della nostra Calabria».