Non un semplice pranzo sociale, non un banale scambio di auguri. Quello organizzato a Isca sullo Ionio dell’associazione di promozione sociale La casa del sole è stato qualcosa di più. Un inizio d’anno all’insegna della generosità e dell’altruismo, offrendo alle fasce più deboli della società un pasto al sapore di amicizia e calore che ha unito attorno allo stesso tavolo anziani, diversamente abili, associazioni di volontariato, adulti e ragazzi.



«Facciamo tutto con il cuore. E oggi ci siamo rivolti alle persone sole e a chi aveva voglia di stare insieme a noi, tutto qui» ha spiegato Emma Sigillò dell’associazione La casa del sole. «Il menu prevede un primo a base di sugo con le polpettine di carne, scaloppine al limone, insalata verde, dolci, bibite, intrattenimento musicale e tanto divertimento», aggiunge.

Un momento di festa

Un gesto tanto semplice quanto autentico per il quale tutti si sono dati da fare: c’è chi si è occupato dei fornelli, chi del servizio ai tavoli, chi dell’animazione, chi del trasporto degli anziani e dei ragazzi speciali. «Oggi siamo tutti riuniti per fare festa – è stato il commento di alcuni ospiti – e siamo contenti perché così la giornata trascorre meglio. Noi abbiamo una certa età e non usciamo di casa tanto facilmente. Una giornata così ci riempie di gioia». L’iniziativa è stata patrocinata dall’amministrazione comunale e sostenuta dalla Camera di Commercio di Catanzaro.