Si svolgerà il 25 luglio a San Mango D’Aquino la serata conclusiva della quattordicesima edizione del Premio Muricello, storica rassegna culturale curata da Antonio Chieffallo.

Cinque le opere letterarie selezionate dalla giuria quali finaliste. Si tratta di Eliana Iorfida con “Montagnammare” (Pellegrini Editore), Pasquale Allegro con “Se ritieni che sia giusto” (Arkadia), Gabriella Lax in coppia con Andrea Puglisi con “Un'alba nuova. Lettere dal fronte al manicomio (1915-1917)” (Castelvecchi), Massimo Salvati con “Oblio mucido” (Alter Ego Edizioni) e Massimo Felice Nisticò con “All Inclusive” (Rubbettino).

A consegnare il Premio sarà lo scrittore Olimpio Talarico, la cui partecipazione valorizza la collaborazione con il Premio Caccuri, manifestazione della quale è tra i fondatori.

Tra le novità di questa edizione l’istituzione del Premio Muricello Poesia, che sarà assegnato a Mario Saccomanno per la silloge “Rimango fedele alla terra”, pubblicata da Interno Libri. Il nuovo riconoscimento mira a dedicare uno spazio stabile alla poesia contemporanea e sarà coordinato e presieduto dal poeta e studioso Salvatore Giuseppe Di Spena.

Durante la serata, condotta dalla giornalista Rosita Mercatante, verrà illustrato "Il manoscritto dei poeti", volume realizzato in copia unica che raccoglierà poesie manoscritte dei principali poeti calabresi contemporanei e sarà custodito nella Biblioteca Nuccio Ordine di San Mango d'Aquino.Proprio a Nuccio Ordine è dedicato il ritratto realizzato dal maestro Nicola Sposato e che verrà presentato nella serata.

Ampio spazio sarà dato alla figura dello scrittore e giornalista Sharo Gambino, grazie al racconto del figlio Sergio. L’accompagnamento musicale sarà curato dai Musicanninna, gruppo che ha recentemente pubblicato un album ispirato alle poesie di Franco Costabile, in un suggestivo dialogo tra musica e parola.