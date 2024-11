È stato pubblicato sul sito della Regione il Bando pubblico per interventi finalizzati a sostenere il funzionamento delle biblioteche e degli archivi storici della Calabria che sarà illustrato, mercoledì prossimo 4 luglio, alle ore 16, nella sede della Cittadella a Catanzaro, in una manifestazione pubblica rivolta ai beneficiari e agli operatori del settore.

La dotazione finanziaria è di 1 milione di euro di fondi Pac 2014/2020 destinati ad azioni per la tutela e la valorizzazione e la messa in Rete del patrimonio culturale materiale e immateriale. I destinatari sono i Comuni, i Sistemi bibliotecari territoriali e le biblioteche scolastiche inserite nella Rete del Sistema bibliotecario regionale.



«Ma quest'anno - evidenzia l'assessore regionale alla cultura Maria Francesca Corigliano - si è voluto fortemente inserire nel Bando anche le biblioteche di interesse locale, riconosciute dal Dpgr ai sensi della legge 17/85, per dare modo sia alla Biblioteca Civica di Cosenza che alla Biblioteca di Soriano Calabro di poter accedere ai finanziamenti. L'attenzione della Giunta Oliverio verso la cultura e il patrimonio immateriale della Calabria - rimarca l'assessore Corigliano - si declina attraverso azioni diversificate. Pertanto, il sostegno economico alle biblioteche assume la duplice valenza di diffusione della lettura tramite il potenziamento delle biblioteche e di accesso democratico al patrimonio librario».