VIDEO | In vendita gli articoli realizzati dai piccoli alunni della scuola dell'infanzia di Via Silvio Pellico a Commenda. Il ricavato sarà destinato all'acquisto di ausili per i bimbi diversamente abili

A realizzare pupazzi, palline ed altre decorazioni ed articoli natalizi sono stati i piccoli alunni del plesso di Via Silvio Pellico della scuola dell'infanzia di Commenda di Rende, appartenente all'istituto comprensivo guidato dalla dirigente Rosalba Borrelli. Nell'ambito di numerosi laboratori creativi coordinati dalla insegnanti, i bimbi hanno allestito un mercatino natalizio aperto al pubblico fino al prossimo 20 dicembre. L'obiettivo della vendita è quello di raccogliere fondi per l'acquisto di materiale e strutture per l'accoglienza di scolari diversamente abili, come spiega ai nostri microfoni la responsabile Francesca Vanni.