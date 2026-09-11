La storia di Rosa Balistreri comincia a Licata, in una Sicilia poverissima, segnata da miseria, lavoro duro e subordinazione femminile. La sua vita sarebbe diventata canto civile e memoria collettiva, restituendo voce a chi era stato escluso dalla storia.

Balistreri conobbe dall'interno la marginalità meridionale. L'alfabetizzazione arrivò tardi, dopo anni di povertà, violenze, responsabilità familiari ed emigrazione. Proprio per questo trasformò la parola in uno strumento di interpretazione della società siciliana.

La sua voce nacque dalla vita prima ancora che dall'arte: portava la fatica, la rabbia e la dignità di chi aveva conosciuto l'ingiustizia. Il dialetto divenne lingua della memoria e forma di resistenza. La sua arte sottrasse il popolo al folklore e lo restituì alla storia.

Questa esperienza oltrepassa i confini della Sicilia e incontra la Calabria, accomunata da povertà, emigrazione, culture contadine, esclusione sociale e poteri criminali. Anche la Calabria, però, non è soltanto 'ndrangheta: è scuola, cultura, teatro, musica, giornalismo e resistenza civile. È questa Calabria che può riconoscersi nella voce di Balistreri.

La mafia dentro la società che la genera

L'antimafia di Balistreri considera la mafia non solo un fenomeno criminale, ma anche il prodotto di una struttura sociale fondata su subordinazione, paura e dipendenza.

La mafia prospera dove il lavoro diventa concessione, il favore sostituisce il diritto, la protezione prende il posto dello Stato e il silenzio viene scambiato per prudenza. Queste condizioni, pur con differenze storiche e organizzative, riguardano anche la Calabria contemporanea.

In “La Sicilia avi un patruni”, il “padrone” simboleggia un sistema di potere fondato su possesso, miseria e timore. La canzone denuncia il rapporto fra bisogno e dipendenza, ancora riconoscibile nelle dinamiche del potere criminale.

L'antimafia culturale comincia quando una comunità considera intollerabile ciò che paura e abitudine avevano reso normale.

Il canto come archivio della memoria

Balistreri cantò figure come Lorenzo Panepinto, sindacalista assassinato nel 1911, e Turiddu Carnevali, ucciso dalla mafia nel 1955. Costruì così una genealogia della ribellione siciliana.

Questa memoria attraversa anche la Calabria, da Rocco Gatto a Giuseppe Valarioti e Giannino Losardo, fino a Giuseppe Fava, la cui battaglia appartiene a un patrimonio civile condiviso.

La “Ballata di Peppi Fava”, su testo di Ignazio Buttitta, inserisce Fava nella storia della resistenza e del sacrificio. Ricordare le vittime significa sottrarle all'oblio imposto dal potere criminale. Il canto restituisce nomi, volti e continuità fra generazioni.

La memoria diventa così una forma di giustizia.

Una rivoluzione femminile pronunciata in dialetto

Balistreri fu anche una voce della questione femminile meridionale. Il suo repertorio racconta donne che subiscono, lavorano, resistono e cercano una via d'uscita.

Trasformò l'esperienza privata in coscienza pubblica: la biografia divenne denuncia, la denuncia canto, il canto memoria.

Anche in Calabria la libertà femminile è legata all'emancipazione economica e alla possibilità di spezzare modelli fondati sull'obbedienza e sull'appartenenza. Per questo Balistreri parla ancora alla Calabria di oggi.

Il Sud come luogo di cultura e resistenza

Balistreri obbliga a ripensare il Sud oltre la contrapposizione tra folklore e criminalità. Il Mezzogiorno è anche pensiero, poesia, musica, dissenso e resistenza civile.

Sicilia e Calabria condividono una storia nella quale la cultura è una delle forme più alte di resistenza. Balistreri non idealizza la Sicilia: la attraversa nelle sue ferite e contraddizioni, restituendole dignità.

Il suo lascito è aver dimostrato che una canzone può avere una funzione civile, che il dialetto può diventare lingua della denuncia e che la memoria degli ultimi può entrare nel patrimonio di una nazione.

L'antimafia comincia dalla cultura

La criminalità organizzata ha cambiato forme e strumenti, ma resta necessario costruire una società impermeabile alla sopraffazione.

Un teatro, un libro, un giornale, una scuola o una canzone possono appartenere alla stessa battaglia: quella per la memoria, la libertà e la giustizia.

Balistreri trasformò l'esperienza in pensiero e il pensiero in canto. La sua lezione attraversa lo Stretto e arriva in Calabria, ricordando che l'identità di un territorio non coincide mai con il potere che tenta di dominarlo.

La Calabria, come la Sicilia, deve raccontarsi attraverso le proprie vittime, i propri artisti, i propri intellettuali e i propri cittadini.

Rosa Balistreri può essere simbolicamente calabrese pur restando profondamente siciliana, perché la sua appartenenza più autentica è meridionale, popolare e civile.

Il suo canto custodisce una verità essenziale: la liberazione di un popolo comincia dalla possibilità di raccontare la propria storia con parole proprie.

Una voce nata dalla miseria e divenuta cultura, nata dalla ferita e divenuta memoria, nata in Sicilia e divenuta voce del Sud.

Una regione viene davvero sottratta alla mafia quando smette di raccontarsi attraverso il potere che la opprime e ricomincia a farlo attraverso la cultura che la libera.