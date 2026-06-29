L’appuntamento rappresenta un passaggio significativo nel percorso di adesione del comune catanzarese all’Accordo di Rete dell’Osservatorio e al progetto “Patto di Visione - Rete di Comuni per l’IA e le nuove generazioni”

Satriano si prepara a ospitare “Day Off”, l’incontro in programma sabato 4 luglio alle ore 18.15 presso il Chiostro dell’ex Convento - Centro Giovanile Don Bosco e Noi, concepito come anteprima del III Congresso Nazionale dell’Osservatorio Nazionale Minori e Intelligenza Artificiale diretto da Francesco Pungitore.

Il cuore dell’incontro sarà affidato al contributo dei due ospiti. Tra questi, Alessandro Carellario, amministratore delegato di Soluzioni Integrate Maggioli, società del Gruppo Maggioli specializzata nello sviluppo di sistemi digitali per la Pubblica Amministrazione, che a pochi giorni dall'evento dichiara: "L’intelligenza artificiale pone alle istituzioni una responsabilità nuova: fare in modo che l’innovazione contribuisca a creare opportunità, inclusione e accesso equo ai servizi, soprattutto per le nuove generazioni. La sfida non è soltanto tecnologica, ma riguarda la capacità di costruire modelli di governance che mettano al centro le persone, i diritti e la qualità delle decisioni pubbliche".

L’appuntamento rappresenta un passaggio significativo nel percorso di adesione del Comune di Satriano all’Accordo di Rete dell’Osservatorio e al progetto “Patto di Visione - Rete di Comuni per l’IA e le nuove generazioni”, con l’obiettivo di affrontare il tema dell’intelligenza artificiale in modo concreto, accessibile e vicino ai bisogni reali delle comunità locali.

"Fare rete oggi non è una scelta accessoria, ma una necessità amministrativa e culturale”, dichiara il sindaco Massimiliano Chiaravalloti. "Connettersi ad altri Comuni che affrontano quotidianamente sfide simili significa condividere strumenti, competenze e visione. La trasformazione digitale non si guida solo acquistando tecnologie: si guida investendo sulle persone, sulla formazione e sulla capacità delle comunità di comprendere e governare il cambiamento".

Per l’assessore alle Politiche sociali Pietro Curatola, il confronto sull’AI deve uscire dalla dimensione astratta. "Il dibattito sull’intelligenza artificiale deve assumere toni concreti. Al panificio familiare non serve l’ennesima analisi sui benefici macroeconomici dell’AI: serve sapere che, con un semplice strumento, può prevedere meglio la domanda giornaliera, ridurre sprechi e contenere i costi. Allo stesso modo, la pubblica amministrazione può diventare più concreta e smart nel risolvere sfide quotidiane che migliorano davvero la qualità della vita del cittadino, con benefici immediati e tangibili. La sfida si vince con un alfabetizzazione diffusa all’AI e con un approccio corale: nessun attore può affrontarla da solo".

L’iniziativa, moderata dal giornalista Giorgio De Filippis, vedrà anche la partecipazione del professor Francesco Pungitore, direttore dell’Osservatorio Nazionale Minori e Intelligenza Artificiale. “Day Off” si configura così come un momento di preparazione e confronto in vista del Congresso nazionale di luglio, rafforzando il ruolo dei territori nel promuovere un’intelligenza artificiale non subita, ma compresa, governata e orientata al bene comune.