L’Associazione CalabrES, Calabresi in Spagna, presieduta da Anna Sacco, presenta “Calabria Inspira”, una giornata interamente dedicata all’arte contemporanea calabrese, in programma il 2 dicembre 2025 alle ore 10 presso la Scuola Italiana di Madrid.

Durante l’evento sarà proiettato il docufilm “Il Sogno di Jacob”, diretto da Luigi Simone Veneziano, che racconta la vita e l’opera di Nik Spatari e del suo Musaba – Museo Santa Barbara dell’Aspromonte. Il film offre uno sguardo unico sul percorso creativo dell’artista calabrese, insieme alla moglie Hiske Maas, e sull’eccezionale fusione tra arte, memoria e territorio che ha trasformato il Musaba in un laboratorio di sperimentazione senza eguali.

Il regista e la sceneggiatrice, Alessia Principe, accompagneranno la proiezione raccontando il processo creativo del docufilm, le scelte narrative e le sfide di tradurre in immagini un’arte così complessa e viscerale. Sarà un momento di dialogo diretto con il pubblico, per scoprire la genesi delle opere di Spatari e il rapporto tra cinema, storia dell’arte e territorio calabrese.

“Il Sogno di Jacob” – disponibile su Prime Video - non è solo un docufilm: è un’esperienza immersiva nel cuore dell’Aspromonte, tra installazioni, sculture e architetture visionarie, che restituisce la forza creativa di Spatari e la magia del Musaba, trasformando ogni spettatore in testimone di un universo artistico unico.

A moderare l’incontro ci sarà Alberto Luchini, noto critico cinematografico e giornalista culturale, da anni voce autorevole e punto di riferimento nel panorama ispano-italiano.

Ospite dell’evento anche l’artista Massimo Sirelli che offrirà una testimonianza diretta della sua visione artistica, portando a Madrid una delle espressioni più vivaci e riconoscibili dell’arte calabrese. Le sue creazioni, in particolare i celebri “Robot” e le sue installazioni, sono un esempio felice di come si possano fondere il gioco, il design e la ricerca estetica, riscuotendo successo e visibilità sia in Italia che all’estero.