Da Serena Autieri a Marco Bocci, passando per Chiara Francini, Giancarlo Giannini, Sergio Rubini ed Edoardo Leo. Il cartellone unisce grandi protagonisti nazionali e compagnie locali nell’ambito del progetto regionale “Festival Calabria Teatri in Città”. Soriano: «Un lavoro rigoroso e di qualità»

La nuova stagione teatrale di Vibo Valentia punta sui grandi nomi del panorama nazionale e sulle compagnie del territorio, mentre l’amministrazione comunale lavora a una gestione stabile del teatro per i prossimi cinque anni. Il programma è stato presentato questa mattina nella sala consiliare del municipio, nell’ambito di “Festival Calabria Teatri in Città”, il cartellone unico promosso dalla Regione Calabria per coordinare l’offerta culturale dei capoluoghi.

All’incontro hanno partecipato il sindaco Enzo Romeo, l’assessore alla Cultura e al Turismo Stefano Soriano e Fabio Scavo, funzionario del settore Cultura e industrie creative della Regione Calabria, responsabile per il settore Teatro e cinematografia.

Nel corso della conferenza stampa, Romeo ha ringraziato la Regione, a partire dal presidente Roberto Occhiuto, e il dipartimento competente per la collaborazione istituzionale che ha consentito di realizzare la stagione. Il primo cittadino ha sottolineato l’impegno dell’amministrazione per rilanciare il ruolo della cultura e delle arti sceniche in città.

«L’attenzione di questa amministrazione verso la cultura e le arti sceniche è massima», afferma Romeo, ricordando il lavoro svolto negli ultimi mesi per garantire la programmazione e, contemporaneamente, costruire prospettive durature per il teatro cittadino.

Tra i passaggi considerati centrali c’è la pubblicazione dell’avviso per l’affidamento della gestione del teatro in partenariato pubblico-privato per cinque anni. «Un passaggio fondamentale che consentirà, già con l’inizio del nuovo anno, ne siamo certi, di inaugurare un percorso stabile e di grande respiro per la nostra struttura», sostiene il sindaco, indicando nella futura gestione uno degli obiettivi strategici dell’amministrazione.

Sul versante artistico, Soriano ha illustrato una programmazione che affianca le produzioni nazionali alle proposte regionali e alle realtà culturali locali. L’assessore ha ringraziato la Regione Calabria e l’ufficio Cultura del Comune, guidato dal dirigente Domenico Libero Scuglia, per il lavoro svolto nella costruzione del cartellone.

«Il cartellone allestito è frutto di un lavoro rigoroso e di qualità», spiega Soriano. Tra gli appuntamenti annunciati figurano sei spettacoli con protagonisti di primo piano della scena italiana: Serena Autieri, Chiara Francini, Giancarlo Giannini, Sergio Rubini, Edoardo Leo e Marco Bocci.

Accanto ai nomi nazionali troveranno spazio opere regionali e iniziative dedicate alla valorizzazione del tessuto culturale vibonese. In particolare, è previsto il coinvolgimento di due compagnie storiche del territorio, La Ribalta e Fughe Organizzate, con l’obiettivo di affiancare alle grandi produzioni un’offerta legata alle esperienze artistiche locali.

A completare il quadro è stato l’intervento di Fabio Scavo, che ha illustrato l’iter procedurale e gli obiettivi del progetto regionale. Con “Festival Calabria Teatri in Città”, la Regione sostiene le programmazioni teatrali delle cinque città capoluogo attraverso un cartellone condiviso, nato dal confronto con le amministrazioni comunali.

L’iniziativa punta a mettere in relazione le produzioni calabresi con i protagonisti della scena nazionale e internazionale, aumentando la visibilità dell’offerta culturale e le occasioni di partecipazione del pubblico. Il progetto si inserisce in una strategia più ampia che affianca al finanziamento delle attività artistiche gli investimenti per il potenziamento delle infrastrutture teatrali, con l’obiettivo di consolidare il sistema dello spettacolo dal vivo in Calabria.