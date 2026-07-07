VIDEO | All'azienda agricola Mulinum un'esperienza sensoriale unica per grandi e piccoli, che attira famiglie anche da fuori regione
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«Noi veniamo dalla Sicilia perché la mia fidanzata ama i girasoli e oggi abbiamo vissuto veramente una bella esperienza». Da Messina a San Floro per immergersi nella natura e perdersi in un campo di girasoli. Da sei anni ormai all'azienda agricola Mulinum di Stefano Caccavari, è possibile vivere un'esperienza sensoriale molto apprezzata da grandi e piccoli. E così ogni anno, nel mese di luglio, nel breve periodo di fioritura dei girasoli, sono molti coloro che non si lasciano sfuggire l'occasione di trascorrere qualche ora a ritmo lento, riscoprire la bellezza della campagna e dei suoi colori senza rinunciare ai sapori di un tempo.
Siamo molto felici, per il sesto anno di fila, di accogliere i nostri ospiti a San Floro, in questo territorio agricolo alle porte di Catanzaro - commenta Simona Turco -. La raccolta dei girasoli è l'occasione per trascorrere qualche ora spensierata e poi assaporare un'ottima pizza preparata con grani antichi e ingredienti del territorio.
L'estate a San Floro si colora dunque di giallo e l'immensa distesa di girasoli diventa un set naturale perfetto per scattare foto e far divertire i più piccini. «Quest'anno siamo tornati per la seconda volta, la prima con la nostra bimba - racconta un giovane papà della provincia di Reggio Calabria -. Secondo me è un posto ideale per le famiglie ed è una bella esperienza per i bambini ». «Io sono di Catanzaro ma vivo in Lombardia - è il commento di un altro giovane -. Oggi festeggiamo il primo compleanno della mia nipotina e anche il mio. E' una cornice bellissima, siamo immersi nella natura e noi che viviamo in città ne abbiamo bisogno».