A San Floro, nel Catanzarese, torna lo spettacolo dei girasoli. E in molti, calabresi e non, ne approfittano per lasciarsi avvolgere da un'esperienza sensoriale unica, nel breve periodo di fioritura.

«Noi veniamo dalla Sicilia perché la mia fidanzata ama i girasoli e oggi abbiamo vissuto veramente una bella esperienza». Da Messina a San Floro per immergersi nella natura e perdersi in un campo di girasoli. Da sei anni ormai all'azienda agricola Mulinum di Stefano Caccavari, è possibile vivere un'esperienza sensoriale molto apprezzata da grandi e piccoli. E così ogni anno, nel mese di luglio, nel breve periodo di fioritura dei girasoli, sono molti coloro che non si lasciano sfuggire l'occasione di trascorrere qualche ora a ritmo lento, riscoprire la bellezza della campagna e dei suoi colori senza rinunciare ai sapori di un tempo.



Siamo molto felici, per il sesto anno di fila, di accogliere i nostri ospiti a San Floro, in questo territorio agricolo alle porte di Catanzaro - commenta Simona Turco -. La raccolta dei girasoli è l'occasione per trascorrere qualche ora spensierata e poi assaporare un'ottima pizza preparata con grani antichi e ingredienti del territorio.