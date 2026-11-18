Per la prima esecuzione in Calabria dello Stabat Mater, monumentale opera concertistica del britannico Karl Jenkins raramente rappresentata in Italia, l’Orchestra Sinfonica Brutia si presenterà al gran completo sul palco del Teatro Rendano con ben 60 elementi, alle ore 20,30 di mercoledì 18 novembre. A dirigere la formazione musicale sarà il maestro Daniele Moroni, con la voce solista del contralto Alessandra Volpe, interprete internazionale dal riconosciuto carisma scenico e vocale, e l’international Opera Choir di Roma diretta dal maestro Giovanni Mirabile.

Opera di pace

Abbiamo assistito alle prove generali dell’importante rappresentazione e intervistato a margine, il direttore artistico dell’Orchestra Sinfonica Brutia, il maestro Francesco Perri: «Lo Stabat Mater di Carl Jenkins – ha detto al nostro network - è una delle opere più importanti di questo compositore vivente britannico. È la prima volta che al Rendano si vedono contemporaneamente impegnati 110 artisti tra orchestra, solisti e coro. Lo Stabat Mater poi, è un’opera di pace. Carl Jenkins è famoso proprio per la sua capacità di offrire, attraverso la musica e l’arte, spunti di riflessione all'umanità intera. Anche da Cosenza partirà questo messaggio di fratellanza tra i popoli». Sotto il profilo tecnico, ha sottolineato ancora Francesco Perri, «c’è anche una varietà trasversale di generi per cui si passa dalla musica araba alla musica classica vera e propria, alla musica religiosa liturgica. Perché l'idea di Carl Jenkins, è creare una universalità del linguaggio proprio come momento di stimolo di pace». L’appuntamento rientra nel cartellone Visioni della quinta stagione concertistica dell’Orchestra Sinfonica Brutia: «È il più importante del 2026 che è stato caratterizzato – ha precisato Perri – da un totale di ben 42 concerti e 17 produzioni».