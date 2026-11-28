Il monologo di Alessandro Baricco inaugura la rassegna “Intrecci, racconti a mezza coda”. La voce di Mario Tursi Prato e le musiche di Perri trasformano la storia del pianista del Virginian in un'esperienza tra teatro, letteratura e musica

Al Museo multimediale di Cosenza la parola ha preso il largo. E lo ha fatto su una nave immaginaria, sospesa tra il mare e l’infinito, seguendo la traiettoria malinconica e luminosa di Danny Boodmann T.D. Lemon Novecento, il pianista nato sul transatlantico Virginian e destinato a non mettere mai piede sulla terraferma. “Il pianista dell’Oceano”, primo appuntamento della rassegna “Intrecci, racconti a mezza coda”, ha trasformato il celebre monologo di Alessandro Baricco in un’esperienza nella quale letteratura, musica, voce e immagini hanno smesso di procedere su strade parallele per diventare un unico racconto.

Il testo di Novecento possiede già, nella sua struttura, una naturale vocazione musicale. Le parole di Baricco hanno ritmo, pause, accelerazioni, silenzi. Conoscono la misura della battuta e il respiro della frase. Portarle sulla scena significa dunque affidarle a una voce capace di attraversarne le diverse temperature emotive. Mario Tursi Prato ha dato al racconto una presenza nitida, partecipe, mai sovraccarica. La sua voce ha seguito il movimento della storia, accompagnando il pubblico attraverso l’infanzia di Novecento, la sua solitudine, l’amicizia, il rapporto con la musica, fino alla vertigine della scelta finale.

Ma il vero filo sotterraneo della serata è stato il pianoforte di Francesco Perri.



Perri, quando la musica diventa racconto

La presenza del maestro Francesco Perri non ha avuto il carattere di un semplice accompagnamento musicale. Il pianoforte ha assunto una funzione narrativa, entrando nella materia del testo e aprendovi spazi ulteriori di significato. Perri ha costruito un dialogo continuo con la voce, ascoltandola e insieme anticipandola, seguendone le inflessioni, interrompendone talvolta il flusso, lasciando che una frase musicale proseguisse laddove la parola aveva scelto di tacere.

È proprio in questo rapporto fra parola e suono che si è rivelata la particolare cifra dell’operazione. Perri, musicista dalla lunga esperienza, conosce profondamente il valore drammaturgico della musica. Il suo pianoforte non ha commentato Novecento: lo ha abitato.

Ogni intervento musicale sembrava nascere dall’interno della narrazione, come se il racconto avesse bisogno, in determinati momenti, di liberarsi dalle parole per continuare attraverso il suono. La musica ha così restituito al personaggio quella dimensione quasi leggendaria che Baricco gli aveva affidato: Novecento non soltanto come uomo, ma come figura sospesa tra il reale e l’immaginario, tra la terra che non ha mai conosciuto e un oceano diventato mondo intero.

Perri ha saputo soprattutto evitare ogni ridondanza. La sua è stata una presenza musicale intensa ma misurata, capace di dare profondità senza sovrapporsi alla voce. Il pianoforte ha respirato insieme al testo, fino a diventare una seconda voce del racconto.

A questa lettura desidero aggiungere anche una considerazione strettamente personale. La mia stima nei confronti del maestro Francesco Perri nasce da una conoscenza profonda del suo percorso umano e musicale e dalla consapevolezza del valore che ha saputo esprimere nel panorama culturale calabrese. In una serata come questa, quella stima trova ulteriore conferma nella sua capacità di mettere il proprio sapere al servizio dell’arte, senza mai trasformare la tecnica in esibizione. Perri possiede quella rara qualità che appartiene ai musicisti autentici: la capacità di rendere la complessità naturale, di trasformare una conoscenza profonda in gesto immediato, di lasciare che sia la musica, prima ancora dell’interprete, a parlare.

La voce di Tursi Prato e la materia viva della parola

Dentro questo tessuto sonoro, Mario Tursi Prato ha dato corpo alla parola. La sua interpretazione ha restituito al monologo una dimensione profondamente teatrale, facendo emergere la natura orale della scrittura di Baricco.

Il racconto è passato attraverso una voce capace di modulare il registro senza spezzarne l’unità: il tono intimo del ricordo, la leggerezza dell’aneddoto, la malinconia, l’ironia, la tensione narrativa. Tursi Prato ha accompagnato il pubblico senza mai imporre una lettura univoca, lasciando che il personaggio e la sua storia si componessero progressivamente nell’immaginazione di chi ascoltava.

E proprio la sua voce, incontrando il pianoforte di Perri, ha trovato una dimensione ulteriore. Non un semplice alternarsi di parola e musica, ma un vero intreccio, come suggerisce il titolo della rassegna.

Due giovani musicisti, due presenze luminose

Accanto all’esperienza dei protagonisti, la serata ha offerto anche uno sguardo particolarmente significativo verso il futuro della musica. Attilio Perri, alla tromba, e Adriano Perri, al pianoforte, hanno portato sul palcoscenico l’energia e la sensibilità di due giovanissimi musicisti, capaci di inserirsi con naturalezza all’interno di un progetto dalla forte identità musicale.

Attilio Perri ha affidato alla tromba una presenza intensa e riconoscibile, mentre Adriano Perri ha eseguito al pianoforte alcuni brani con una sicurezza e una maturità interpretativa che meritano di essere sottolineate. In entrambi si avverte quella combinazione preziosa di preparazione, talento e passione che lascia intravedere un percorso artistico ancora tutto da scrivere.

La loro presenza ha assunto così un significato che va oltre la singola serata: accanto alla grande esperienza di un maestro come Francesco Perri, il pubblico ha potuto ascoltare due giovani musicisti che stanno costruendo, attraverso lo studio e il lavoro, la propria voce. Ed è forse questo uno degli intrecci più belli della serata: la tradizione che non si limita a essere custodita, ma trova nuove mani, nuovi respiri e nuove sensibilità attraverso cui continuare a vivere.

Un teatro dell’ascolto

La cornice immersiva del Museo multimediale ha amplificato questa esperienza. Gli schermi e le immagini hanno costruito un ambiente nel quale il racconto poteva dilatarsi oltre la scena, mentre il pubblico veniva progressivamente condotto dentro quell’universo sospeso che appartiene a Novecento.

La regia di Gianfranco Confessore e Alessio Falbo ha accompagnato il percorso senza sottrarre centralità agli interpreti, lasciando che fossero la parola, la musica e la dimensione visiva a comporre la drammaturgia della serata.

Ne è scaturito un teatro dell’ascolto, prima ancora che della rappresentazione. Un luogo nel quale il pubblico non è stato semplicemente chiamato a seguire una storia, ma a lasciarsi attraversare da una voce e da un pianoforte.

Il mare, il pianoforte, l'infinito

Alla fine rimane soprattutto l’immagine di Novecento davanti ai tasti del pianoforte. Un uomo che conosce il mondo attraverso la musica e che sceglie di non scendere mai dalla nave perché oltre quel confine, oltre quella tastiera, l’infinito assume una forma troppo grande per poter essere abitato.

È forse proprio questo il senso più profondo dell’incontro fra Baricco e Perri: la musica come forma dell’infinito, la parola come tentativo di contenerlo. E quella sera, al Museo multimediale di Cosenza, il pianoforte di Francesco Perri ha restituito a questa idea una concretezza straordinariamente viva. La sua musica non ha accompagnato la storia: l’ha fatta navigare.

Con la voce di Mario Tursi Prato a condurre il pubblico lungo la rotta delle parole e il pianoforte di Perri a disegnare quella rotta nell’aria, Il pianista dell’Oceano ha inaugurato “Intrecci” nel modo più coerente con il suo stesso nome: facendo incontrare linguaggi diversi fino a renderli indistinguibili.

Per una sera, il mare di Novecento è diventato il teatro. E il pianoforte, ancora una volta, la sua lingua.