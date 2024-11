Il quarto concorso internazionale dei “madonnari” di Taurianova va in archivio registrando una grande partecipazione di artisti, ben quarantasette provenienti da tutto il mondo, e di un folto pubblico che per tre giorni ha ammirato la città diventata un laboratorio artistico.

Un evento unico in Calabria che l’associazione “Amici del palco” intende ora istituzionalizzare, inserendo il centro del Reggino in una rete nazionale di cui già fanno parte città come Mantova e Nocera.

Quest’anno il tema imponeva agli artisti di proporre opere che spiegassero “l’amore nell’arte sacra”, ma non è mancato chi ha realizzato sull’asfalto immagini di stringente attualità – come quella che raffigura il poliziotto e il bambino migrante che porta dei libri dopo uno sbarco -, nell’ambito di una edizione che quest’anno si è arricchita anche grazie ad una mostra fotografica e ad una sezione aperta ai giovanissimi che hanno potuto in questi giorni considerare Taurianova come una vera e propria scuola d’arte all’aperto.