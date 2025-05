Presentato al Salone Internazionale del libro di Torino il libro di Giuseppe Gervasi, “Ho sognato la mia terra”, pubblicato per i tipi di Vintura Edizioni. A dialogare con l'autore la scrittrice Assunta Morrone. Il libro di Gervasi racconta una Calabria da scoprire e di cui fare memoria, attraverso l'idea che una terra, così ricca di storia e di paesaggi, possa essere elemento ispiratore per le giovani generazioni.

Un altro modo dunque di raccontare la Calabria, che l'autore sceglie di presentare tra le crepe dei muri e gli orizzonti infiniti, dalla montagna al mare, dove è possibile rintracciare le tracce di personaggi semplici ma ricchi di forza emotiva e personalità importanti della cultura e del costume di un mondo più ampio che travalica i confini territoriali, da Gioacchino da Fiore a Cassiodoro, nell'immanenza e nella spiritualità, con lo strumento delicato che solo il sogno può rappresentare.

Giuseppe Gervasi ha portato nella cornice multiforme del Salone una forte testimonianza di identità e di consapevolezza, nella certezza che le origini di un popolo possano risiedere nelle pietre dalla lunga memoria che, a loro volta, testimoniano il passato, vivono tenacemente il presente, costruiscono speranza di futuro. Una tappa per questo libro che segna le scelte letterarie di Gervasi che arriva a Torino con la ricchezza della sua scrittura originale, dalla cifra stilistica colta e curata oltre che dell'esperienza fattiva nella società e nella politica.

«Per questo meraviglioso percorso di crescita, devo innanzitutto ringraziare mia moglie Sabrina, da sempre al mio fianco nonostante le difficoltà e la mia famiglia per il costante affetto e supporto: a loro dedico le mie gioie», così Giuseppe Gervasi. Che ha così continuato: «un ringraziamento alle case editrici che hanno creduto in me e in modo particolare al mio caro amico Vincenzo Di Giorgio, Vintura Edizioni, giovane editore del mio ultimo libro "Ho Sognato la mia Terra" e alla sua compagna di avventure letterrarie Alessandra De Vita, per l'incondizionata fiducia». Durante la presentazione del libro, Assunta Morrone ha dialogato con l’autore.