Ci sono notti che si vivono. E poi ci sono notti che restano nel cuore! La Notte Romantica nei Borghi più belli d’Italia arriva a Badolato Borgo (CZ) con un ricco programma di eventi con piccoli spettacoli, musica, arte e cultura, mostre, tradizioni, sapori e atmosfere da vivere tra i vicoli del borgo. Un appuntamento speciale, nato dalla preziosa collaborazione tra Comune di Badolato, associazioni culturali e confraternite religiose locali, artisti, musicisti, ristoratori e operatori turistico-commerciali per regalare un’esperienza autentica e indimenticabile a cittadini, ospiti, turisti e visitatori. Il fitto programma prenderà il via dalle ore 17.00 in poi con l’apertura straordinaria delle Chiese a cura delle Confraternite Religiose e delle Parrocchie di Badolato: Chiesa Matrice del SS.mo Salvatore e Chiesa di Santa Caterina V.M. d’Alessandria. Sarà possibile visitare anche la Chiesa del Convento di Santa Maria degli Angeli nel rispetto delle disponibilità e degli orari della Comunità di Mondo X; il Santuario della Madonna della Sanità dalle ore 18.00 alle ore 19.00 e poi la suggestiva Chiesa dell’Immacolata nel rispetto degli orari fissati dell’omonima Confraternita per cui si rimanda alla loro locandina ufficiale. E poi sarà possibile passeggiare liberamente nel borgo tra viuzze e slarghi, tra le botteghe artigianali realizzate in passato dall’Ass.ne Culturale “La Radice”, da Piazza Castello col suo punto panoramico, lungo Corso Umberto I e passando dall’antica Torre Campanaria, da Piazza Santa Maria e da Piazza Bastione col suo belvedere sul mare, con una sosta fotografica alla “Pietra dell’Innamorato” nel rione “jusuterra”.

Alle ore 19.00 in Piazza Municipio spazio a famiglie e bambini con il Laboratorio delle lanterne magiche a cura dell’APS & MaMa. Dalle ore 20.00 in poi, l’enogastronomia sarà protagonista con cene nei ristoranti e bar del borgo, animate dalla musica itinerante della scoppiettante Tony Street Band nei seguenti locali aperti e sostenitori dell’evento: Ristorante Aquà, Bar del Fosso, Ristorante-Pizzeria La Cantinetta, Osteria Santo Bevitore, Bar-Ristorante Le Terrazze, Ristorante Il Castellano, La Bottega del Borgo, Trattoria La Botte, Bar-Creperia Il Cuore del Borgo, Pizzeria Borgopizza. La cultura e l'arte avranno un ruolo centrale alle ore 21.00 presso il Centro di Accoglienza-Turistico Culturale di Palazzo Gallelli (Via Gallelli n.13/15, dietro Guardia Medica) con l’inaugurazione delle nuove mostre “Calabria Sounds Good!” alle presenza degli autori e di rappresentanti istituzionali locali e regionali, grazie all’organizzazione della Pro Loco Badolato APS/Unpli Calabria e del Team-Artisti Spop-Art, col patrocinio di Calabria Straordinaria, dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro e dell’Ass.ne “We’re South”. La serata proseguirà con spettacoli diffusi: dalle 21.30 le esibizioni di danza della Scuola BailArte in Piazza Castello (sopra ufficio postale); alle 22.00 e 23.15 le performance poetiche di Lorena Lolisa Abbiatici in Piazza Municipio ed il Concerto di Poesie dell’Ass.ne ìLa Radice in Largo Matteotti con Gianni Verdiglione ed altri artisti. Alle 22.15 in Piazza Bastione si terrà il concerto Glomarì – Strumenti dell’indugio / Tour curato dal Teatro del Carro e dal Centro di Residenza Artistica della Calabria.

Il gran finale è affidato, alle ore 23.30, alla tradizionale e suggestiva Marcia de zziti – che si articolerà dal Municipio a Piazza Castello, accompagnata dai musicisti locali Raffaele Battaglia, Natale Ferraiuolo, Andrea Naimo e Pasquale Romeo - con la sempre bella Serenata d’Amore finale agli sposi e con un bacio collettivo della mezzanotte. Durante la serata sarà possibile acquistare i dolci tipici tradizionali “Mastazzòla ‘e vinicòttu” (i durci de’ zziti) presso la “Bottega del Borgo” su Corso Umberto I n.176, e immortalare i momenti più belli nei punti fotografici con installazioni artistiche a cura di Terrace Events presso i seguenti luoghi dell’antico borgo: Belvedere di Piazza Castello, Piazza Santa Maria e Pietra dell’Innamorato in Via Piliero/Fontana Vico Siena. Vi aspettiamo a Badolato Borgo, dove ogni angolo racconta una storia e ogni emozione diventa un ricordo.