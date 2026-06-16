Muoversi, camminare, cercare. Il viaggio inteso non soltanto come uno spostamento fisico, ma come un autentico percorso di rigenerazione dell'anima e di incontro profondo con il divino. È questo il filo conduttore dell'incontro culturale e spirituale intitolato “Tra passi e spiritualità”, un'iniziativa di grande spessore promossa e moderata da Alessia Burdino, che si terrà nella serata di giovedì 18 giugno 2026 a partire dalle ore 21:00.

L'evento, ospitato nella suggestiva ed accogliente cornice del Giardino del Salone Parrocchiale di Girifalco, si propone come un momento di forte condivisione e riflessione comunitaria, articolandosi attorno a due pilastri fondamentali capaci di dialogare intimamente tra loro: l'esperienza vissuta sul campo e la meditazione teologico-spirituale.

La prima parte della serata vedrà come protagonista il racconto di Antonio Palaia e della sua straordinaria esperienza a Santiago di Compostela. Il celebre cammino millenario, che da secoli attira pellegrini da ogni angolo del mondo, diventerà vivo attraverso le parole, i ricordi, le fatiche e le gioie di chi ha calpestato quei sentieri, offrendo ai presenti una testimonianza autentica di come il passo cadenzato della marcia possa trasformarsi in una preghiera ininterrotta e in una radicale riscoperta di sé.

A seguire, l'orizzonte della riflessione si amplierà ulteriormente con la presentazione del volume “Soffio di Vita – Un cammino di risveglio nella potenza dello Spirito”, opera scritta da don Paolo Calabretta (legata anche all'esperienza del Rinnovamento nello Spirito Santo - RnS). Il testo rappresenta una vera e propria guida per un itinerario interiore, volto a risvegliare la fede e a percepire l'azione vivificante dello Spirito nella quotidianità. Il dialogo con l'autore permetterà di approfondire i temi del libro, offrendo spunti preziosi per affrontare le sfide esistenziali del nostro tempo con una rinnovata speranza.

L'organizzazione e la conduzione dei lavori garantiranno un dibattito fluido, coinvolgente e capace di toccare le corde più intime dei partecipanti. Tutta la cittadinanza e gli appassionati di percorsi spirituali sono invitati a prendere parte a questo speciale momento di crescita collettiva.