Antonio Vaglica, Giovanna Camastra e Giovanna Perna parteciperanno al teen talent di Rai 1 condotto da Antonella Clerici. La prima puntata andrà in onda il 15 febbraio. Ospite della serata sarà John Travolta

Ci saranno anche tre giovanissimi calabresi tra i venti finalisti di Sanremo Young, la vetrina dedicata ai talenti emergenti della canzone italiana. Si tratta di Antonio Vaglica, sedici anni di Mirto Crosia (CS), Giovanna Camastra, quindici anni di Botricello (CZ), Giovanna Perna, quindici anni di Cosenza. Il teen talent, condotto da Antonella Clerici, inizierà il prossimo 15 Febbraio 2019 e andrà in onda su Rai 1, in prima serata, ogni venerdì, fino al 15 Marzo quando la kermesse chiuderà i battenti con la finalissima. A fare da cornice all’evento sarà, ancora una volta, la prestigiosa ribalta del Teatro Ariston della Città dei Fiori.

Ne saranno scartati subito dieci

Sanremo Young è un talent dedicato ai millennials. Dopo le audizioni che si sono tenute lo scorso 24 gennaio la commissione artistica, formata da Antonella Clerici, Gianmarco Mazzi e il Maestro Diego Basso, ha scelto i 20 cantanti che parteciperanno alla puntata uno in onda venerdì prossimo alle 21.15 sulla prima rete nazionale. La kermesse, giunta alla seconda edizione dopo il successo dello scorso anno, quest’anno vedrà in apertura la partecipazione di John Travolta. E sarà una serata altamente selettiva. Perché dei 20 finalisti ne saranno scelti solo dieci che proseguiranno il cammino del talent fino al 15 marzo prossimo, giorno della finalissima.

Dieci gli esperti dello spettacolo che giudicheranno il talento dei giovani in gara. Da Rita Pavone a Noemi passando per Shel Shapiro e Maurizio Vandelli, Belen Rodriguez, Amanda Lear, Angelo Baiguini e Enrico Ruggieri finendo a Gigi D’Alessio, Giovanni Vernia e Baby K.

Crosia, terra di Talenti

Dopo aver dato i natali del calibro di Peppe Voltarelli o ancora alle modelle, finaliste di Miss Italia, Bina Forciniti e Naomi Rizzo, Crosia è anche la terra del giovane Antonio Vaglica con la sua voce fuori dal comune, come la definisce chi ha avuto modo di ascoltarla ed apprezzarla.

Ad augurare buona fortuna al ragazzo è il sindaco della comunità traentina, Antonio Russo.

«È sempre un onore – dice il Sindaco Russo – vedere i figli di questa terra che danno sfoggio del loro talento davanti ad una platea internazionale. Crosia è, da sempre, una terra di artisti che soprattutto in ambito musicale e nello spettacolo hanno dato prova di eccelsa qualità. Oggi è il turno del giovane Antonio Vaglica che con la sua voce ha sempre impreziosito gli eventi del nostro territorio. Oggi si trova a poter far tesoro di questa opportunità che ha conquistato con tanto sacrificio e sicuramente con altrettanta dedizione e caparbietà. Gli auguriamo ogni bene – conclude il Primo cittadino - consapevoli che saprà fare tesoro di questa importante vetrina per farsi spazio nel mondo della musica».

