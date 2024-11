«La ripresa a settembre sarà essenzialmente in presenza: dobbiamo riportare gli studenti nelle aule. Dobbiamo coniugare la frequenza con le disposizioni di sicurezza legate ad una situazione sanitaria che ha bisogno di grande attenzione. A settembre avremo dunque lezioni in presenza con piani dettagliati che le università stanno curando per attenersi alle disposizioni sanitarie concordate con il Comitato tecnico scientifico, i ministeri della Salute e dell'Università e la Conferenza delle Regioni». Così il ministro dell'Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi, a margine di un protocollo firmato stamane al ministero di viale Trastevere.

