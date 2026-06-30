Giugno è il mese ideale per scoprire Badolato e la Calabria, e lo stanno vivendo nel migliore dei modi gli ospiti arrivati da Wetzikon, cittadina svizzera legata a Badolato da uno storico rapporto di amicizia e da un gemellaggio nato anche grazie alla numerosa comunità di badolatesi che vive lì.



Tra le suggestive vie del borgo, rilassanti giornate al mare, esperienze enogastronomiche e momenti di convivialità, gite in barca ed escursioni alla scoperta del territorio, i nostri ospiti stanno assaporando il piacere della lentezza, riscoprendo il valore delle relazioni autentiche e dell'ospitalità che contraddistingue il nostro territorio.



La presenza di questo gruppo conferma anche la vocazione internazionale di Badolato e la capacità del territorio di accogliere il turismo senior, un segmento in costante crescita che sceglie destinazioni autentiche, ricche di cultura, benessere e qualità della vita. Grazie a una strategia fondata sulla segmentazione e sulla diversificazione dell'offerta turistica, con un paziente processo di internazionalizzazione avviato decenni fa, Badolato riesce a vivere una stagione turistica abbastanza lunga (da Aprile ad Ottobre), distribuendo gli arrivi durante gran parte dell'anno e valorizzando ogni periodo con esperienze ed attività dedicate.



Un risultato reso possibile anche dalla collaborazione tra gli operatori turistici locali, che da anni lavorano in rete per offrire servizi coordinati e di qualità, rispondendo con professionalità alle esigenze di gruppi organizzati, viaggiatori individuali ed ospiti provenienti dall'Italia e dall'Estero.



Da oltre vent'anni, inoltre, Badolato è un esempio di ospitalità diffusa, con un sistema ricettivo aperto e consolidato che ha contribuito a rilanciare il borgo, con una visione integrata con la marina ed il resto del territorio, attirando turisti e viaggiatori internazionali da ogni angolo del Mondo. Un modello che continua a rappresentare uno dei punti di forza della destinazione e che rende ogni soggiorno un'esperienza autentica e coinvolgente.



Un soggiorno fatto di sorrisi, incontri e bellezza, che conferma ancora una volta come Badolato sia una destinazione capace di far sentire tutti a casa, dove è possibile gioire delle sue dimensioni naturalistiche e dove vivere appieno i luoghi e le belle relazioni con la sua comunità.