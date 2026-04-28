Un invito a partire, esplorare e vivere l’Arbëria in modo autentico. Nasce “Vemi Arbëria!”, il nuovo progetto promosso da Fili Meridiani aps, che unisce un portale dedicato alle esperienze turistiche in Arbëria e una rivista culturale anche in lingua albanese con le traduzioni curate da Federica De Bastiani e pensata per raccontare l’identità profonda di queste comunità.

“Vemi Arbëria!”! –si legge in una nota stampa dei promotori - è un progetto che trasforma il viaggio in esperienza immersiva, grazie al contributo della guida Aigae Alessandro Frontera e di una rete di esperti locali arbëreshë, custodi di saperi, tradizioni e memoria. Le esperienze - si fa presente - sono pensate per un pubblico internazionale e sono accessibili grazie a servizi di accompagnamento e traduzione in albanese, inglese, tedesco, spagnolo e francese, rendendo l’Arbëria una destinazione aperta e accogliente.

Il progetto propone un’offerta completa che unisce esperienze e ospitalità, con la possibilità di soggiornare in strutture convenzionate per vivere appieno l’atmosfera e l’identità dei luoghi.

Tra le esperienze proposte: tour guidati e immersivi nelle comunità arbëreshe, accompagnati da esperti locali; laboratori di pasta arbëreshe, per scoprire saperi e gesti della tradizione; degustazioni e menu arbëreshë, viaggio nei sapori autentici del territorio; esperienza dell’abito tradizionale arbëresh, per vivere simboli e ritualità identitarie; partecipazione ai riti di comunità, tra spiritualità e memoria collettiva; esperienza al MUZÈ – Spazio Arbëria, luogo simbolico di racconto, memoria e innovazione culturale; trekking “Skanderbeg di Pietra”, tra paesaggi e narrazioni storiche; trekking “Giglietto – Cascata”, tra natura incontaminata e percorsi suggestivi.



Accanto alla piattaforma digitale nasce la rivista “Vemi Arbëria”, uno spazio editoriale dedicato a racconti, approfondimenti e visioni contemporanee sull’Arbëria, capace di intrecciare memoria e futuro.

Il progetto si pone l’obiettivo di: promuovere un turismo esperienziale e sostenibile; valorizzare il patrimonio culturale, linguistico e paesaggistico arbëresh; generare nuove opportunità per i territori; aprire l’Arbëria a un pubblico internazionale senza perdere autenticità.



Il debutto internazionale

“Vemi Arbëria!” è stato presentato ufficialmente anche a livello internazionale in occasione della Fiera del Turismo di Prishtina (Kosovo), in programma il 17 e 18 aprile 2026, segnando un primo importante passo nel rafforzamento dei legami tra Arbëria e il mondo albanese. “Vemi Arbëria!” nasce dall’esigenza di raccontare l’Arbëria in modo nuovo, contemporaneo, senza perdere il legame con le radici. La rivista e il portale sono strumenti per dare voce alle comunità, valorizzare le loro storie e costruire una narrazione condivisa», spiega Ettore Bonanno, curatore grafico e dei testi.

A parlare anche Fabio Spadafora, Emira Digital: «Abbiamo costruito un progetto a 360 gradi, capace di unire contenuti, esperienze e innovazione digitale. “Vemi Arbëria!” è una piattaforma che mette in rete territori, persone e opportunità, rendendo l’Arbëria accessibile e attrattiva anche a livello internazionale»