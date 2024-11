Vino, yoga e street art s'incontrano a Strongoli, in occasione di Cantine aperte in Calabria 2018, nell’azienda vinicola La Pizzuta del Principe nella Contrada Pizzuta per il progetto “Wine Experience” percorso sensoriale, tra cultura e benessere, che mira a coinvolgere tutti i sensi. L’iniziativa, ideata e organizzata dalla famiglia Bianchi proprietaria dell'Azienda Agricola con l'aiuto della storica dell’arte Simona Capodimonti, ha l'intento di promuovere un itinerario del benessere, con degustazioni eno-gastronomiche e visite guidate storico-artistiche alla cantina e all'opera di street art, valorizzando i prodotti rinomati della terra insieme ai luoghi simbolo della Magna Grecia.

L’evento a Strongoli

Il 2 e il 3 giugno 2018, dalle ore 10 alle 18, oltre a visitare la cantina, degustare i vini e conoscere tutti i segreti della vinificazione, si potrà vedere lo street artist calabrese Domenico Romeo in un live painting mentre dipinge sulla facciata dell'azienda agricola La Pizzuta del Principe.

La street art

La street art, che di solito trova il suo ambiente naturale nelle periferie urbane per rigenerarle, arriva in un'area rurale per impreziosire la facciata d'ingresso alla tenuta con riferimenti alla vigna e ai prodotti della terra e arricchire ulteriormente l'offerta per i visitatori, in un percorso del Gusto e del Bello con l'obiettivo del benessere totale.

L’esperienza dello yoga

Si potrà vivere, inoltre, anche l’esperienza dello yoga, nel silenzio intramezzato solo dal delicato canto degli uccelli, con una lezione di relax e benessere per distendersi in uno stato di assoluta leggerezza. La Pizzuta del Principe è la cornice ideale per una serata dove la pratica dello yoga si unisce alla bellezza suggestiva del paesaggio ricco di storia e alla tradizione calabrese che richiama alla coltivazione della vite e dell'ulivo. Il maestro yoga Eugenio Riganello guiderà una lezione gratuita in relax con tecniche antistress, asana, yoga nidra e meditazione nell’ascolto della natura. Lo Yoga è un’antica Scienza esistente in India da oltre 5.000 anni che, attraverso semplici posizioni del corpo disposte con consapevolezza, concentrazione e in armonia con una corretta respirazione, porta benessere fisico e mentale. Per la pratica è consigliabile portare: tappetino o telo mare, cuscino per sedersi e abbigliamento comodo.