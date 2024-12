Venerdì 27 dicembre, a Catanzaro Marina, nell'ambito della manifestazione "Pesce & Vino", si terrà un convegno dal tema molto suggestivo: "Mar Jonio crocevia del Mediterraneo". Sono previsti gli interventi di Nicola Fiorita, sindaco di Catanzaro, e del suo vice, Giusy Iemma.

Ospite l'architetto Francesco Macrì, presidente del Gal Terre Locridee. Modererà e introdurrà i lavori Massimo Tigani Sava, giornalista e saggista. Appuntamento nel cuore del centro storico dell'antica Marina, in piazza Anita Garibaldi, alle ore 17.30.

Catanzaro è una città di mare, affacciata sul Golfo di Squillace, anche se la sua storia e le scelte di tante generazioni di classi dirigenti l'hanno fatto apparire, nell'immaginario collettivo, come una città collinare, arroccata nell'entroterra. Oltre tre chilometri di costa, invece, anche con spiagge molto ampie e lunghe come quelle dell'area di Giovino, caratterizzano la geografia del capoluogo di regione. Il riavvio delle attività portuali, sia per la pesca sia per il diporto, è stato un segnale positivo in direzione della massima valorizzazione di Catanzaro Città di Mare.

Il vice sindaco Giusi Iemma ha appunto, tra le deleghe che le sono state attribuite dal sindaco Fiorita, anche quella al mare. La manifestazione "Pesce & Vino" si svolgerà per due giorni consecutivi, il 27 e il 28 dicembre, in Piazza Dogana, a partire dalle ore 18.00. Un "Festival degli antichi sapori" con al centro dell'attenzione l'economia marinara.