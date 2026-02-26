Si terrà sabato prossimo a Messina la manifestazione "Sì al Ponte, sì all'alta velocità e allo sviluppo sostenibile". Per i segretari reginali siciliani di Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega, Noi Moderati, Democrazia Cristiana, Grande Sicilia-Mpa e Udc «l'evento - afferma una nota - rappresenta un'occasione importante per ribadire il diritto del Sud ad avere infrastrutture moderne e competitive. Il Ponte sullo Stretto, insieme al potenziamento ferroviario e autostradale, è un'opera strategica per abbattere i costi dell’insularità, creare occupazione e favorire la transizione ecologica. Superare il divario infrastrutturale significa restituire dignità e opportunità ai territori, collegando la Sicilia e la Calabria al resto d'Europa».