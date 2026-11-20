Da piazza Duomo al comizio in piazza De Nava, le voci di chi contesta la manovra del Governo. Gli studenti raccontano perché sono tornati in strada. Trotta annuncia per il 12 dicembre a Cosenza una manifestazione nazionale per il Mezzogiorno.

Sono circa mille, secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine, le persone scese in piazza oggi a Reggio Calabria per lo sciopero generale proclamato dalla Cgil. Il corteo è partito da piazza Duomo e ha raggiunto piazza De Nava per il comizio conclusivo, dove dal palco hanno preso la parola lavoratori e segretari sindacali.

Insieme hanno sfilato associazioni, partiti e gruppi studenteschi. Tra le bandiere rosse c’è il gonfalone del Comune di Polistena, con il sindaco Michele Tripodi in fascia tricolore. E ci sono tanti ragazzi, alcuni ancora lontani dal primo voto, altri prossimi a esprimerlo, che raccontano perché sentono a rischio il loro futuro e che cosa, già oggi, chiedono di cambiare.

La protesta contro la manovra

A spiegare le ragioni dello sciopero è Gianfranco Trotta, segretario generale della Cgil Calabria, a cui è affidato il comizio di piazza De Nava. Delle cento piazze mobilitate in Italia, sei sono calabresi, due in più rispetto a quelle inizialmente previste. Una risposta che per Trotta dà la misura di quanto sia condivisa la contestazione di una legge di bilancio che «taglia sulla sanità, taglia sulla scuola, non rivaluta le pensioni, taglia il welfare». Il segretario mette a confronto le difficoltà delle Regioni nel garantire cure e servizi con i 17 miliardi di euro che, denuncia, vengono destinati al riarmo.

In Calabria, aggiunge, la questione è anche quale occupazione venga offerta a chi cerca lavoro. Dietro l’aumento delle assunzioni, osserva Trotta, ci sono contratti che durano una stagione e paghe con cui è difficile mantenersi. «La Calabria non ha bisogno più di TikTok ma di lavoro stabile». Da Reggio il segretario annuncia che il 12 dicembre a Cosenza si terrà una manifestazione nazionale della Cgil in favore del Mezzogiorno, che a suo giudizio il Governo torna a evocare solo quando si parla di autonomia differenziata. «L’Italia è unica e indivisibile e senza il Mezzogiorno il Paese non decolla».

Pititto: «I ragazzi entrano nel merito della discussione»

«Sta rispondendo la città». In piazza Duomo, mentre il corteo si prepara a partire, Gregorio Pititto, segretario generale della Cgil Area Metropolitana di Reggio Calabria, racconta ai nostri taccuini che per permettere anche a chi vive in provincia di partecipare allo sciopero è stato organizzato un pullman. A colpirlo, già prima della partenza, sono i tanti giovani in piazza. Pititto ricorda di averli visti mobilitarsi per i referendum sul lavoro nel 2025 e poi, quest’anno, in difesa della Costituzione. «È bello vedere quei giovani che riprendono a parlare di politica».

A chi tende a etichettarli, Pititto risponde partendo da ciò che ha osservato in queste occasioni. «I ragazzi, a differenza di tanti adulti, parlano di temi, entrano nel merito della discussione». È agli adulti, sindacato compreso, che il segretario rivolge l’invito ad ascoltare. E sulle ragioni che riportano gli studenti in piazza aggiunge: «Noi dobbiamo mettere in campo temi che sono di interesse sociale e i giovani risponderanno, quello certamente».

Gli studenti tornano in piazza

Già alla partenza da piazza Duomo si notano i tanti ragazzi tornati in strada a poche settimane dal precedente sciopero. Per chi ha contribuito a organizzare la mobilitazione, la loro partecipazione ha un filo che passa dai referendum sul lavoro del 2025 alle iniziative in difesa della Costituzione. «I ragazzi, a differenza di tanti adulti, parlano di temi, entrano nel merito della discussione».

Sofia De Stefano ha 15 anni, frequenta il liceo classico ed è in piazza con iCare, il collettivo che da circa un anno riunisce studenti di diversi istituti reggini. Lo sciopero generale coincide con la giornata nazionale dello sciopero studentesco. «Ci tenevamo ad essere qui proprio per rivendicare questo futuro e questo presente che a tanti giovani come noi sta venendo strappato», racconta ai nostri taccuini. È lei a spiegare anche la presenza delle bandiere palestinesi. Pensa ai coetanei che «non hanno nemmeno la possibilità di scendere in piazza oggi, nel giorno dedicato a noi studenti». E aggiunge: «Un giovane è un giovane ovunque, in qualsiasi situazione».

Per Davide Comandè, che sfila con i giovani del circolo Reggio Sud, l’appuntamento più vicino è quello con le urne. «Sono quattro anni di questo governo, è il momento di cambiare. L’Italia è in ginocchio e deve partire proprio da noi giovani che siamo prossimi al voto». Al circolo, racconta, lui e gli altri ragazzi hanno trovato chi li ha accolti e accompagnati nelle prime esperienze di partecipazione politica.

Il professore Vitale, presidente dell'associazione AMPA Venticinqueaprile (Associazione Memoria Partigiana e Antifascista), richiama invece la memoria della Resistenza e il lavoro delle associazioni con i ragazzi. Essere in piazza, spiega, è anche un modo per «essere con la memoria presenti per costruire un futuro».

La fascia tricolore di Polistena e le voci della politica

Accanto al gonfalone di Polistena, il sindaco Michele Tripodi spiega la scelta di esserci nella sua veste istituzionale. «Siamo qui per ribadire il sostegno dell’amministrazione comunale, ma anche per stare a fianco della gente comune che oggi è in difficoltà». Parla di salari «praticamente polverizzati da un’inflazione galoppante» e di diritti che lavoratori e studenti consideravano acquisiti e che oggi, a suo giudizio, vengono rimessi in discussione. Sulla questione meridionale Tripodi critica anche l’ipotesi di estendere la Zes al Nord, una scelta che secondo il sindaco penalizzerebbe ancora una volta la Calabria.

Saverio Pazzano racconta di aver aderito allo sciopero astenendosi dal lavoro per condividere «le istanze dei precari» e quelle «di chi non arriva a metà del mese». Chiede che l’Italia investa sui salari e sulla scuola e riduca la spesa per le armi.

Al corteo ha aderito anche il Partito democratico. Il segretario Peppe Panetta si augura che al Governo arrivi soprattutto la voce delle famiglie che faticano a sostenere le spese quotidiane. «La situazione del Paese è dura, la gente scende in piazza sempre con maggiore forza», osserva, richiamando la condizione di un ceto medio «sempre più povero».

Il consigliere regionale Giuseppe Falcomatà descrive quello reggino come «un corteo che è una manifestazione anche di gioia e di allegria», pur nella difficoltà del momento. Al centrosinistra, però, ricorda che la protesta «non è ovviamente in automatico consenso nei nostri confronti». Sta al campo largo, aggiunge, tradurre le richieste sulla sanità pubblica, sui salari e sul carovita in una proposta di governo.