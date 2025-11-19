Questa mattina è stato sottoscritto l’Accordo di collaborazione e ricerca sulla Zes Unica tra la Struttura di missione Zes e la Banca d’Italia, alla presenza del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega al Sud, Luigi Sbarra.

A firmare l’intesa sono stati Giuseppe Romano, per la Struttura di missione Zes, e Andrea Brandolini, per la Banca d’Italia.

L’Accordo prevede la condivisione dei dati e delle metodologie, nonché lo svolgimento di analisi e valutazioni utili alle attività di monitoraggio e alla misurazione dell’impatto economico della Zes Unica.

«Gli ottimi dati raggiunti con la Zes Unica per il Mezzogiorno – ha dichiarato il sottosegretario Sbarra a margine dell’incontro per la firma dell’accordo – sono il risultato del percorso di rilancio e riforma promosso dal Governo Meloni. Stiamo sostenendo con determinazione le iniziative di promozione sui territori e il confronto con le parti datoriali, accompagnati dalla certezza di risorse più consistenti rispetto agli anni precedenti e da una programmazione triennale che rappresenta un risultato concreto dell’azione di Governo. L’accordo tra Banca d’Italia e la Struttura di Missione Zes è un tassello fondamentale per valorizzare i risultati raggiunti e garantire un valutazione rigorosa degli effetti economici della zona economica speciale, rafforzando la capacità di misurare l’impatto delle politiche attuate».

L’accordo tra la Struttura di missione Zes e la Banca d’Italia rappresenta un ulteriore passo nella costruzione di un sistema di monitoraggio avanzato, fondato su analisi solide.