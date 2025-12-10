Nelle due province l’età media di chi vuole accedere a un mutuo green è di 39 anni, il dato più alto invece a Vibo Valentia (43 anni e 9 mesi)

Per le richieste di mutui green è la provincia di Crotone a fare registrare l'età media dei richiedenti più bassa di tutta la Calabria, 39 anni, seguita quasi a pari merito da Catanzaro, con 39 anni e un mese. Crotone svetta anche per l'importo richiesto con una media di 137.418 euro. Segue, anche in questo caso, il dato di Catanzaro: 135.447 euro. Sono i dati riferiti a quest'anno dell'Osservatorio di MutuiOnline.it, che riguardano i mutui per l'acquisto di un immobile ad alta efficienza energetica, oppure per la ristrutturazione e il miglioramento delle prestazioni energetiche di una casa.

L'età media più alta è a Vibo Valentia: 43 anni e nove mesi. L'importo medio richiesto più basso, invece, si rileva a Cosenza con 119.157 euro. Quanto alla durata dei mutui "verdi", la più lunga è a Catanzaro, con una media di 24 anni e due mesi, mentre la più breve è a Vibo Valentia, con 21 anni e sette mesi.

Complessivamente in Calabria l'importo medio richiesto per i mutui green è pari a 125.400 euro, dato circa 20 mila euro maggiore rispetto ai finanziamenti standard, per i quali l'importo richiesto si ferma, in media, a 105 mila euro. Per quanto riguarda il valore medio degli immobili, quelli green staccano i tradizionali di oltre 40 mila , con 200.400 euro in media contro 157.900 euro.

Focus anche sui mutui tradizionali. L'età media più bassa è a Vibo Valentia, con 40 anni e un mese, città in cui si registra anche l'importo richiesto più alto, con 123.416 euro. A Reggio Calabria, invece, l'età media più alta, con 41 anni e sei mesi, mentre l'importo più basso si registra a Crotone, con 97.529 euro. La durata maggiore per un mutuo tradizionale è invece a Catanzaro, con 23 anni e due mesi e quella più breve a Crotone, con 22 anni e tre mesi.