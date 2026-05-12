Aeroitalia amplia il proprio network estivo dalla Calabria annunciando l’attivazione del nuovo collegamento diretto tra Lamezia Terme e Cagliari e il ritorno della rotta verso Perugia. Le due tratte saranno operative a partire dall’estate 2026 e rappresentano un ulteriore rafforzamento dell’offerta nazionale della compagnia dallo scalo lametino.

La novità principale riguarda il collegamento con il capoluogo sardo, che unirà per la prima volta direttamente Calabria e Sardegna durante la stagione estiva. La tratta Lamezia Terme-Cagliari sarà operativa dal 4 luglio al 29 agosto 2026 con due frequenze settimanali, ogni martedì e sabato. La partenza da Lamezia è prevista alle 13.20 con arrivo a Cagliari alle 14.35, mentre il volo in partenza dal capoluogo sardo decollerà alle 11.20 con arrivo in Calabria alle 12.35. Il collegamento sarà effettuato con Boeing 737 da 189 posti.

Tornerà inoltre operativo il collegamento diretto con Perugia, disponibile dal 18 giugno al 13 settembre 2026, anch’esso con due frequenze settimanali, il giovedì e la domenica. Da Lamezia il decollo è previsto alle 16.30 con arrivo in Umbria alle 18.10, mentre da Perugia si partirà alle 14.00 con arrivo a Lamezia alle 15.40. La rotta sarà servita con ATR 72-600 da 68 posti.

«Con la nuova rotta per Cagliari e il ripristino dei voli per Perugia da Lamezia Terme, confermiamo la volontà di Aeroitalia di rafforzare la connettività delle regioni italiane, offrendo soluzioni di viaggio comode, rapide e pensate per le esigenze dei nostri passeggeri», ha dichiarato Massimo Di Perna, Chief Commercial Officer di Aeroitalia. «La Calabria è una terra meravigliosa da scoprire e con questi collegamenti estivi vogliamo sostenere ulteriormente sia il turismo incoming nella regione che la mobilità dei calabresi verso la Sardegna e l’Umbria. Il nostro impegno è facilitare il turismo e generare nuove opportunità economiche grazie a una rete di trasporti sempre più capillare».

Soddisfazione è stata espressa anche da Marco Franchini, amministratore unico di Sacal, che ha sottolineato il valore strategico dell’ampliamento dell’offerta da parte della compagnia aerea. «Accogliamo con grande soddisfazione l’ampliamento dell’offerta di Aeroitalia da Lamezia Terme, che rafforza il ruolo strategico del nostro aeroporto nella connettività nazionale e nello sviluppo del territorio», ha affermato. «Il nuovo collegamento diretto con Cagliari rappresenta una novità di assoluto rilievo: per la prima volta il nostro scalo collegherà direttamente Calabria e Sardegna, creando nuove opportunità di mobilità, scambio e crescita tra due territori accomunati da una forte vocazione turistica e culturale».

Franchini ha inoltre evidenziato l’importanza del ripristino della rotta verso l’Umbria: «Guardiamo con grande favore anche al collegamento con Perugia, che torna a connettere due territori legati non solo dalla mobilità di una significativa comunità calabrese residente in Umbria, ma anche da interessanti prospettive di sviluppo turistico. Ci auguriamo che questa ripartenza stagionale possa presto trasformarsi in un collegamento annuale stabile».

I biglietti sono già disponibili sul sito ufficiale di Aeroitalia e attraverso i principali canali di prenotazione.