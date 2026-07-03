Sono oltre 248 milioni di euro le risorse erogate da Arcea alle aziende agricole calabresi nel corso del 2025. «Con il via libera degli ultimi decreti - viene spiegato in una nota - la macchina amministrativa regionale ha migliorato le performance degli anni precedenti, centrando e superando gli obiettivi comunitari».



«I risultati raggiunti - dichiara l'assessore regionale all'Agricoltura Gianluca Gallo - testimoniano l'efficienza della struttura regionale e la capacità di dare risposte concrete e tempestive al mondo agricolo. Superare il target europeo del 95% rappresenta un traguardo importante che rafforza la credibilità della Calabria in ambito comunitario». In particolare la svolta per la Domanda unica - Campagna 2025 è arrivata con la liquidazione dell'elenco n. 12 che, immettendo nel circuito economico agricolo ulteriori 2.211.819,16 euro, ha consentito di superare il target di spesa previsto dalla normativa europea per la gestione del Fondo Feaga (da raggiungere entro il 30 giugno). A fronte di un importo totale richiesto di 186.753.055,40 euro, l'ammontare complessivo erogato da Arcea per la sola Domanda unica ha raggiunto quota 179.519.741,66 euro.



Ai numeri della Domanda unica si affiancano gli altri canali di finanziamento erogati da Arcea per misure strutturali, investimenti del Psr, incentivi Ocm (vino e ortofrutta) e misure Sra, per un totale di 68.913.349,77 euro. Complessivamente, sommando i 179,5 milioni di euro della Domanda unica e gli oltre 68,9 milioni destinati allo sviluppo rurale e alle Ocm, l'impatto economico totale immesso da Arcea nelle aziende agricole calabresi raggiunge i 248.433.091,43 euro.