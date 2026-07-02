Ci sono interventi che riguardano la trasformazione, il confezionamento e commercializzazione dei prodotti agricoli, ma anche l’adeguamento degli impianti ai più avanzati sistemi di rintracciabilità ed etichettatura dei prodotti, nonché interventi che guardano alla sostenibilità ambientale con il riutilizzo dei sottoprodotti e degli scarti di lavorazione in un’ottica di economia circolare tra quelli ammessi a finanziamento dal bando della regione “Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli” (prevista dal Complemento di Sviluppo Rurale (Csr) Calabria 2023-2027).

A seguito dell’istruttoria sono state ammesse domande per un importo complessivo di circa 14 milioni di euro, risorse che consentiranno di sostenere investimenti finalizzati all’ammodernamento degli impianti di trasformazione e commercializzazione, all’innovazione dei processi produttivi e all’incremento del valore aggiunto delle produzioni agricole calabresi.

«Le risorse attivate – afferma l’assessore regionale all’agricoltura Gianluca Gallo – contribuiranno a rafforzare la capacità competitiva delle aziende, favorendo innovazione, qualità delle produzioni e maggiore valore aggiunto lungo la filiera. Continuiamo a lavorare con determinazione affinché le opportunità offerte dalla nuova programmazione europea si traducano rapidamente in investimenti, occupazione e sviluppo per i territori calabresi».

I beneficiari interessati potranno presentare istanza di riesame, debitamente motivata e corredata dalla necessaria documentazione, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla pubblicazione del decreto. Le richieste dovranno essere trasmesse esclusivamente tramite pec all’indirizzo dipartimento.agricoltura@pec.regione.calabria.it.

La graduatoria è consultabile ad apposito link, clicca qui.

La graduatoria

1 Mauro Roberto € 166.890,10

2 Verbicaro Group SRL € 1.450.398,71

3 Olearia Geraci S.R.L. € 244.103,49

4 Olearia San Giorgio F.lli Fazzari € 1.258.174,42

5 Artibel SRL € 653.363,25

6 Az. Agricola Nicolazzi Antonino € 1.600.415,97

7 Capparelli Francesco € 1.256.347,33

8 Berti Claudia € 313.404,01

9 Società Agricola R&R SRL € 647.592,04

10 Trovato Pietro Luigi € 128.668,80

11 OP Agricor Soc. Coop. € 1.367.730,00

12 Procopio Gisella € 370.119,75

13 Fattoria Santa Maria S.R.L. € 417.808,40

14 Dedoni SRL € 192.020,35

15 Anna Fimognari € 393.038,10

16 Mauro Società Agricola SRL € 892.393,86

17 Brescia Fabio € 354.943,37

18 Guerrisi Luciano € 130.488,88

19 Clemenfrutta 2 Soc. Coop € 156.156,00

20 Scuruchi Rocco € 385.167,51

21 Conforti di Conforti Giuliano & C. € 38.992,59

22 Soc. Coop. Agri-Oppido € 352.238,25

23 Biofarm Srl Soc. Agricola € 997.273,36