Oltre 10mila calabresi rappresenteranno la regione nell’evento dedicato all’agricoltura e all’agroalimentare italiano

Saranno oltre diecimila tra agricoltori, cittadini e rappresentanti istituzionali che parteciperanno da venerdì 27 a domenica 29 aprile al Villaggio Coldiretti che si terrà sul Lungomare Imperatore Augusto e Piazza del Ferrarese a Bari che sarà la capitale dell’agricoltura e dell’agroalimentare italiano. Dalle diverse zone della Calabria sono stati organizzati numerosi pullman.

L'evento a Bari

Un week end intenso, anche con un’area dedicata all’agricoltura sociale, con esempi dal vivo di solidarietà e agri welfare per stare al fianco dei più svantaggiati. «Saremo protagonisti, con le nostre aziende, i nostri giovani, le nostre donne e i nostri prodotti, del Villaggio Coldiretti #iostocoicontadini – ha dichiarato Pietro Molinaro Presidente di Coldiretti Calabria – nel più grande evento mai realizzato in favore del vero cibo 100% Italiano. I Contadini Calabresi di Coldiretti con 40 aziende con le loro eccellenze saranno primi attori, nel più grande mercato di Campagna Amica, del racconto più autentico di storie e prodotti Made in Calabria. Saranno presenti anche i Consorzi di Bonifica della Calabria che nello speciale e particolare workshop “acqua Tour” che, con una attenzione rivolta al presente e al futuro, approfondiranno temi legati all’acqua al suo uso e riutilizzo, agli investimenti e ai servizi sempre di più innovativi che i Consorzi stanno realizzando. Gli agrichef calabresi di Campagna Amica –Terranostra, proporranno ricette rielaborate con prodotti calabresi con autentici piatti da gourmet con i menù a 5 €uro».

Il villaggio Coldiretti

Sarà un ritorno alle radici, con i sapori antichi della tradizione. Tra le aree da esplorare e visitare del Villaggio Coldiretti ci saranno: il grande mercato a km zero degli agricoltori, con spazio della solidarietà riservato alle aziende agricole delle aree del centro Italia colpite dal terremoto; la fattoria degli animali, con la valorizzazione della biodiversità; l’agriasilo, che offrirà laboratori ed esperienze ai bambini sull’educazione alimentare e sulla sostenibilità; il Villaggio delle idee dedicato all’incontro con giovani imprenditori, studenti, ricercatori e start up realizzato in collaborazione con l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo; gli orti e giardini; l’area show coking con gli Agrichef, dedicata alla gastronomia e cucina tradizionale e ancora lo spazio dell’agricosmetica e dell’economia domestica.

Agricoltura, turismo e legalità

«Una festa/incontro che - aggiunge Molinaro - è un ulteriore passo verso la società italiana. E’ una location eccezionale - commenta Molinaro - per incontrare i rappresentanti nazionali e locali delle Istituzioni e della società civile e responsabile, di sportivi e artisti nel corso di dibattiti e workshop, realizzati in collaborazione con tutti i partners della Coldiretti». Si parlerà di temi di grande attualità: agricoltura e turismo, legalità, di cibo come veicolo di identità, di stili di vita e superfood, dell’agricoltura come modello di accoglienza.