Diciotto comuni, una sola visione. È la sfida della strategia d'area «La terra dei miti», con cui l'Alto Ionio Cosentino entra a pieno titolo nella Strategia nazionale delle aree interne. Il piano mette sul tavolo 12 milioni di euro, 4 provenienti dai ministeri e 8 inseriti dalla Regione Calabria attraverso il Programma regionale, e punta sulla cultura come fattore di coesione sociale. Il richiamo è alla Magna Grecia, alle ricchezze ambientali di un territorio che va dalla costa ionica al Parco nazionale del Pollino e all'identità arbëreshë che caratterizza diverse comunità dell'area. «Lo sforzo che è stato fatto con la costruzione di questa strategia - ha spiegato Anna Prenestini, dirigente del Settore Aree interne, comunità rurali e minoranze linguistiche della Regione – è mettere a sistema, in una visione comune che è quella dei 18 sindaci, un'idea di sviluppo che possa andare oltre il periodo di attuazione».

A quella visione si è arrivati dopo mesi di lavoro condotto su più livelli. Insieme ai comuni sono stati coinvolti tutti i dipartimenti regionali, dalle politiche sociali alla salute, dai trasporti all'istruzione, oltre al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio e ai ministeri del Merito, della Salute e delle Infrastrutture. Il 14 aprile 2026, in cabina di regia, la Calabria ha ottenuto l'approvazione di entrambe le strategie finanziate con risorse nazionali, in una tornata in cui su 43 proposte ne sono passate soltanto 23: «È un processo complesso – ha sottolineato Prenestini – ma può lasciare sui territori un metodo, quello del lavoro comune nella stessa direzione. E quando si lascia un metodo si lascia una ricchezza immateriale che può andare oltre i singoli fondi».

Presentato alla Regione l'accordo di programma denominato La Terra dei Miti, un progetto sperimentale con diversi servizi destinato alle popolazioni interne dell'Alto Jonio Cosentino.

Gli interventi riguardano salute, servizi socioassistenziali e infrastrutture. Sul fronte sanitario l'attenzione è rivolta soprattutto alla teleassistenza per anziani e persone fragili, con progetti pensati per offrire un supporto medico ma anche assistenziale e sociale, attraverso servizi di ascolto. Per la mobilità sono previsti nodi di interscambio, il recupero della sentieristica culturale, religiosa e ambientale e piccoli lavori sul manto stradale. Accanto a questi, la parte dedicata allo sviluppo locale prevede incentivi alle imprese, start up e botteghe identitarie, misure nelle quali, ha precisato la dirigente: «il mondo arbëreshë permea tutta la strategia». Sono previsti inoltre laboratori sul senso di comunità che coinvolgeranno scuole, comuni, associazioni e cittadini.

Proprio sulle opportunità per i giovani insiste Antonio Cersosimo, sindaco di San Lorenzo Bellizzi, comune capofila dell'area: «Ci aspettiamo più servizi, più opportunità, istituzioni vicine alla popolazione in termini di sanità e trasporti – ha detto – e soprattutto la nascita di nuove imprese». Il primo cittadino non nasconde i limiti dell'operazione: «Siamo consapevoli che non si risolverà il problema dello spopolamento, ma ci saranno iniziative che daranno la possibilità di scegliere se rimanere nelle nostre piccole comunità». Le future start up, nelle sue intenzioni, dovranno valorizzare ciò che il territorio già offre, dalle spiagge Bandiera Blu ai prodotti di eccellenza della montagna: «Rimanere in un comune come San Lorenzo Bellizzi richiede coraggio. Però la qualità della vita, il contatto umano, vivere il borgo sono condizioni che si trovano solo nelle nostre realtà». Per Cersosimo il ruolo di capofila ha significato soprattutto fare sintesi: «Non si è lavorato per una sommatoria di finanziamenti per ogni comune, ma a un piano strategico che guarda al territorio». Un lavoro che proseguirà anche dopo, perché il percorso della Snai chiede ai comuni di associare alcune funzioni fondamentali: «Vogliamo dare un racconto completo dell'Alto Ionio, dal mare alla montagna, dai siti archeologici all'agricoltura e all'artigianato – ha aggiunto – l'immagine di un'unica comunità e non di 18 campanili». Il sindaco ha ringraziato i colleghi per la fiducia e la struttura regionale, in particolare la dottoressa Prenestini e l'architetto Alessi, per aver accompagnato i comuni nella stesura del documento.

Il superamento dei campanili è anche l'obiettivo indicato dall'assessore regionale all'Agricoltura e alle Aree interne Gianluca Gallo, che ha ricostruito come l'area sia stata aggiunta alla mappa calabrese della Snai: «Quando abbiamo avuto l'opportunità di allargare il numero delle aree interne abbiamo pensato a questo territorio, che aveva tutte le caratteristiche per entrare nella strategia nazionale». Dopo la firma del nuovo Accordo di programma quadro, ha spiegato, la Regione ha definito con gli enti locali un piano che prevede servizi sociosanitari e di telemedicina, il rafforzamento dei servizi scolastici e dei trasporti e nuove possibilità di investimento «per chi rimane eroicamente a vivere in queste comunità resilienti, che hanno capacità di soffrire ma che ce la fanno sempre». I comuni dell'area, ha ricordato l'assessore, sono abituati a cooperare, come già accaduto con i Pisl. Alle risorse della strategia se ne aggiungeranno altre. Gallo ha annunciato un ulteriore milione di euro per i servizi alla persona e due milioni e mezzo per il social housing, perché i comuni possano proseguire l'azione condivisa: «Abbiamo fatto una difficile scommessa, quella di arginare lo spopolamento, migliorare i servizi alla persona e creare nuove opportunità di crescita – ha concluso – dico spesso ai sindaci che bisogna pensare più alle persone che alle cose».