«L’eco della grande giornata che il sistema di Ance e Confindustria ha vissuto a Cosenza continua a dimostrare l’autorevolezza della nostra realtà associativa, che si posiziona come un riferimento importante a livello nazionale e centrale tra le regioni del Sud». Lo afferma il presidente di Ance Cosenza, Giuseppe Galiano, che traccia un bilancio dell’evento che il 5 febbraio scorso ha registrato una grande partecipazione al convegno “Il Mezzogiorno rigenera l’Italia”, organizzato dalla sezione edile bruzia e da Ance Calabria, e al Comitato Mezzogiorno dei costruttori edili che per la prima volta nella storia si è celebrato nella nostra regione.

«Mi preme, innanzitutto, sottolineare l’altissimo profilo istituzionale delle autorità che hanno accolto l’invito che il sottoscritto e il presidente regionale Roberto Rugna hanno rivolto: a partire dalla presidente di Ance, Federica Brancaccio, forte e visionaria leader nazionale della nostra associazione, una donna del Sud che in questi anni ha indicato con equilibrio e competenza la direzione per il settore delle costruzioni – prosegue Galiano -. Ma il valore della nostra azione è stato comprovato anche dalla presenza del presidente della Regione Roberto Occhiuto, cui riconosciamo la costante disponibilità all’ascolto, al confronto e al lavoro sinergico per sostenere il nostro comparto, che costituisce l’architrave del tessuto produttivo calabrese».

Ad avviso di Galiano, «appaiono di ogni evidenza la consolidata forza e la credibilità di Ance e Confindustria, a Cosenza e nell’intera regione, che si esaltano nell’essere una sola voce a livello regionale per tutti gli industriali. L’unione fa la forza: la presenza a Cosenza dei presidenti regionali del sistema Ance del Mezzogiorno e dei presidenti di moltissime territoriali, nonché del top management associativo, è stata la testimonianza tangibile di quanto la condivisione e l’aggregazione rafforzino la capacità rappresentativa del nostro sistema».

Il presidente Galiano sottolinea come «la centralità acquisita a livello nazionale dal nostro territorio sia il frutto del lavoro credibile, della visione e della profonda conoscenza del sistema associativo da parte dell’attuale classe dirigente industriale calabrese. Merita, in particolare, di essere evidenziato il ruolo di Giovan Battista Perciaccante, vicepresidente nazionale di Ance con delega al Mezzogiorno e presidente del relativo Comitato. Occorre riconoscere come il grande lavoro di squadra, che a livello territoriale e regionale ha portato al successo dell’evento, non avrebbe potuto essere coronato senza il prestigio che alla nostra regione deriva dalla leadership di Perciaccante, di cui vengono apprezzati la serietà, il rigore morale, l’imparzialità e la disponibilità costante a farsi carico delle istanze che provengono dalla base associativa».

«La strada che stiamo percorrendo, per quanto non priva di difficoltà, è quella giusta – conclude Giuseppe Galiano -. Siamo certi che “Il Mezzogiorno rigenera l’Italia” non sia solo il titolo di un evento di successo ma una vera e propria piattaforma programmatica e una rivendicazione del ruolo, dell’impegno, dell’energia e della capacità che la nostra classe dirigente associativa sta mettendo al servizio della provincia di Cosenza, della Calabria e dell’Italia».