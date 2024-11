In occasione dell'apertura a Tropea della conferenza regionale sul Turismo, abbiamo sentito il dirigente regionale del Dipartimento Pasquale Anastasi

"Questo primo incontro è a Tropea, un punto di partenza - ha dichiarato Anastasi - l'evento ha carattere regionale, ma abbiamo deciso di sentire i territori. Il presidente Oliverio ha già programmato una serie di incontri territoriali, per ascoltare i veri attori del turismo calabrese, che sono gli operatori, le associazioni di categoria, le agenzie di viaggi, i tour operator, le società di incoming, che sono quelle che poi gestiscono il sistema dell'accoglienza. Ascoltare i territori, anche i sindaci, servono per capire le esigenze dei territori per la stagione che si sta per avviare e per programmare le azioni future". Perciò, spiega il dirigente, il governatore Oliverio a questa conferenza ha deciso di far partecipare altri Dipartimenti regionali, quello delle infrastrutture e quello della programmazione comunitaria.



"Alla luce del nuovo programma operativo, dobbiamo ora attivare i bandi a sostegno di questo settore - ha aggiunto Anastasi - comparto ritenuto strategico dalla Giunta Regionale. Conoscere le necessità ci permetterà di costruire i bandi necessari. Si parte da Tropea, che è la perla del turismo calabrese, ma poi si coprirà tutto il territorio regionale".