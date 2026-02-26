Le risorse sono relative al Psp 2023-2027 e al bando Pnrr dedicato all’ammodernamento dei frantoi oleari. La soddisfazione dell’assessore regionale

Supera i 6 milioni di euro l’importo complessivo delle risorse liquidate da Arcea in favore degli agricoltori calabresi nell’ambito del Psp 2023-2027 e del bando Pnrr dedicato all’ammodernamento dei frantoi oleari.

Nel dettaglio, le risorse relative al Psp 2023-2027 – liquidate con i decreti n. 28 e 29 – ammontano complessivamente a 4.617.423,02 euro e risultano così ripartite: 751.207,00 euro – Sra 01 “Produzione integrata”; 1.402,84 euro – Sra 13 “Impegni specifici per la riduzione delle emissioni di ammoniaca di origine zootecnica e agricola”; 1.824.385,35 euro – Sra 14 “Allevamento di razze di animali autoctone nazionali a rischio di erosione”; 1.785.360,35 euro – Sra 29 “Mantenimento dell’agricoltura biologica”; 255.067,48 euro – Sra 30 “Benessere animale”.

A queste somme si aggiungono 1.603.551,16 euro erogati nell’ambito del bando Pnrr per l’ammodernamento dei frantoi oleari, misura rivolta alle imprese agricole e ai frantoi con l’obiettivo di migliorare le performance ambientali, ridurre la produzione di rifiuti e incentivare il riutilizzo dei residui a fini energetici.

Per l’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo «con la liquidazione di oltre sei milioni di euro si conferma l’impegno della Regione nel garantire tempestività ed efficacia agli interventi a sostegno del comparto agricolo, sostenendo concretamente produzione integrata e biologica, tutela delle razze autoctone, benessere animale e ammodernamento dei frantoi oleari, per rafforzare la competitività delle imprese, migliorare la sostenibilità ambientale e valorizzare le produzioni identitarie della Calabria».