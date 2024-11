Punti cardine della sua programmazione: la risoluzione delle criticità finanziarie, i nodi contrattuali e la pubblicazione di un bando per l’assunzione di due dirigenti

Il direttore generale dell’Arpacal (Agenzia regionale protezione ambientale Calabria), Domenico Pappaterra, ha incontrato questa mattina - fanno sapere dall’ente - presso la sede centrale dell’agenzia a Catanzaro le organizzazioni sindacali e la Rsu a conclusione di quel percorso di “reciproca conoscenza” che lo ha visto fare visita ai dipartimenti e alle strutture specialistiche dislocate nelle cinque province calabresi.

Nell’incontro di questa mattina, al quale hanno preso parte i componenti della rappresentanza sindacale unitaria ed i delegati dei sindacati firmatari di contratto, Pappaterra ha potuto presentare i suoi primi spunti di riflessione acquisiti dopo aver conosciuto, a circa un mese dal suo insediamento, le diverse realtà che compongono l’agenzia: punti di forza ed eccellenza, ma anche criticità da risolvere celermente.

È il caso - fanno sapere dall’Arpacal - della dotazione finanziaria dell’agenzia, che la Regione trasferisce ogni anno, che necessita di un adeguamento a ciò che, sin dalla sua fondazione, era stato previsto per la realizzazione delle attività sul territorio ma anche per gli investimenti da programmare.

L’intento di questo tavolo è stato anche quello di riavviare il dialogo con le rappresentanze sindacali su tutte le diverse problematiche, e non solo strettamente contrattuali, in cui Pappaterra ritiene che le stesse forze rappresentative dei lavoratori possano contribuire a proporre un percorso di soluzione.

Ai sindacati ed Rsu, il direttore generale, ha inoltre ufficializzato la pubblicazione dei bandi per la selezione dei ruoli di direttore amministrativo e direttore scientifico che proprio oggi sono stati inviati alla Regione Calabria per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale. Non dimenticando, infine, il proficuo incontro di ieri con i componenti del Comitato di Indirizzo, composto dagli assessori della Regione nonché dai presidenti di Upi e Anci regionali.

I partecipanti al tavolo

Oltre al direttore generale Domenico Pappatera sono itervenuti: Alessandra Ripepe (coordinatore Rsu e segreteria Cisl), Nino Critelli (Uil - Fpl Calabria), Giuseppe Folino (Fials), Franca Sciorino (Cgil Fp Calabria), Francesco Iuliano (Rsu - Fials ed rappresentante della sicurezza dei lavoratori) , Emilio Centorrino (Cgil Fp Calabria), Annamaria Grazioso (Rsu - Cisl), Emanuela Barillari (Rsu - Cisl), Alberto Belvedere (Rsu – Cisl), Michele Romeo (Rsu-Fials), Domenico Rotella (Cgil Fp Calabria), Gaetano Osso (Fsi), Francesco Suraci (Fedir sanità), Teresa Oranges (Anao), Francesco Masotti (Cgil Fp medici Calabria), Pasquale Cimino (Rsu - Uil - Fpl), Massimo Monopoli (Rsu - Fials); Bruna Cardile (Cgil Fp dirigenza Calabria).