VIDEO | Sit in davanti la Prefettura del sindacato Coisp per rivendicare maggiori stanziamenti dal Governo. Alla manifestazione presente anche il consigliere regionale Fausto Orsomarso

Sono scesi in piazza per un sit-in davanti la Prefettura, anche gli agenti di Cosenza, chiamati alla protesta dal Coisp – Coordinamento per l’indipendenza sindacale delle forze di polizia. Manifestano contro i mancati stanziamenti di risorse per soddisfare le esigenze del comparto, dalle assunzioni di personale agli scatti di carriera, all’equipaggiamento, sempre più obsoleto ed inadeguato a garantire la propria sicurezza e quella dei cittadini. Analoghe contestazioni si sono svolte in tutta Italia, anche a Roma davanti la sede della Camera dei Deputati. Sui motivi dell’iniziativa, durante la quale sono stati anche distribuiti ai cittadini alcuni volantini recanti le rivendicazioni avanzate nei confronti del Governo, verso abbiamo sentito Maurizio Natalizio, segretario provinciale Coisp Cosenza.

Sostegno da Fratelli d'Italia

Solidarietà e sostegno alla manifestazione è stata espressa da Fausto Orsomarso, consigliere regionale di Fratelli d’Italia. Lo abbiamo intervistato