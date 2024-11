A margine della convention di Confartigianato dedicata all’edilizia ecosostenibile che si è tenuta a Lamezia Terme, il governatore ha illustrato alcune delle iniziative della Regione per rilanciare le imprese in Calabria

«Abbiamo approvato, dopo tantissimi anni, una nuova legge sull’artigianato, una legge concertata con le organizzazioni rappresentative del mondo dell’artigianato calabrese. Con questa legge – ha spiegato il governatore - abbiamo previsto una programmazione e obiettivi che puntano a sostenere fortemente il comparto, sul piano dell’innovazione e anche del recupero delle tradizioni».

«Soprattutto sul versante dell’occupazione – ha aggiunto Oliverio - il comparto dell’artigianato offre importanti attività. Abbiamo già fatto un primo bando per incentivare le imprese artigiane, e abbiamo irrobustito gli incentivi: nelle prossime settimane metteremo in campo ulteriori iniziative che destineranno risorse anche alle nicchie dell’artigianato tipico».

A proposito poi del tema portante della convention il governatore ha affermato: «L’edilizia è un settore trainante dell’economia calabrese e nell’edilizia le imprese artigiane hanno uno spazio importante. Anche in questa direzione abbiamo investito per il recupero e la riqualificazione per un’edilizia sostenibile: abbiamo investito a esempio sui borghi».